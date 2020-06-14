13 Haziran 2020 Haberleri
13 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
14.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:15
- Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
- Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
- Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı
- Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
- Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
- Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz
- 3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
- Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi
- AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
- Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
- Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
- Bakan Albayrak'tan 'Milli Üretim' paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz
- Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet
- Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
- Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi
- Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
- Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar
- Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
- 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
- Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
- Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
- ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
- ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
- Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
- Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
- Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
- Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
- Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
- Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
- Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
- Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
- Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
- Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
- Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
- Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
- Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
- Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
- Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı