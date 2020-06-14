13 Haziran 2020 Haberleri
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13 Haziran 2020 Haberleri

13 Haziran 2020 Manşet Haberleri.

13 Haziran 2020 Haberleri
14.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:15

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
AK Partili Metiner'den 'Gökçek neden görevden alındı?' sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı Haber
AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Boş araziye döktükleri ziftle hem çevre hem de köpek katili oldular
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
Trump, seçim mitinglerine katılacaklara koronavirüs sözleşmesi imzalatacak
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
Zincir marketlerde kılçığı ayıklanmış pişirmeye hazır balık satılacak
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
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