10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar

Dünya genelinde dolar milyarderleri özellikle 2008 Krizi sonrasında servetlerine servet kattı. Söz konusu dönemde servetini en çok artıran Facebook'un sahibi Mark Zukerberg oldu. Zukerberg, 2009'da 3 milyar dolar olan servetini 2019'da 58,6 milyar dolara yükseltti. 2009-2019 döneminde Microsoft'un sahibi Bill Gates, 43,7 milyar dolar kazandı. Ünlü finansçı George Soros ise son on yılda 11 milyar dolar kaybetti.

George Soros

HER YIL 1,1 MİLYAR DOLAR

Bloomberg ve Zerohedge'in yayınladığı verilere göre, dünyaca ünlü finansçı George Soros'un serveti son on yılda yüzde 61 düşüşle, 18 milyar dolardan 7 milyar dolara indi. Böylece siyasi faaliyetleri ile de tartışma konusu olan Soros, son 10 senede, her yıl ortalama 1,1 milyar dolar ve toplamda 11 milyar dolar zarar etti.

Mark Zukerberg

10 YILDA 55 MİLYAR DOLAR

Verilere göre aynı dönemde servetini en hızlı arttıran, Facebook'un sahibi Mark Zukerberg oldu. Ünlü sosyal medya sitesinin kurucusu, 2009'da 3 milyar dolar olan servetini yüzde 1,853 arttırarak 2019'da 58,6 milyar dolara yükseltti.

Bill Gates

BİLL GATES SERVETİNE SERVET KATTI

2009-2019 döneminde Microsoft'un sahibi Bill Gates, 43,7 milyar dolar kazanarak zenginliğini yüzde 86 arttırırken; Rafineri işi yapan Mukesh Ambani ise kişisel servetini yüzde 174 artışla 43,8 milyar dolara yükseltti.

Aynı dönemde teknoloji alanında faaliyet gösteren Michael Dell 17,2 milyar dolar, medya patronu Rupert Murdoch 15,1 milyar dolar, finansçı Stephen Schwartzman ise 10,2 milyar dolar daha kazandı.