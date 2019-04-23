Kayseri'ye 1 Milyon 260 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi

Kayseri'ye kurulacak Hava İkmal Millet Bahçesi'nin 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip olacağı bildirildi.

Kayserililere layık olma yolunda gayret gösterdiklerini ve Hava İkmal Millet Bahçesi için çalıştıklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Hava İkmal'de 1 milyon 260 bin metrekare alan millet bahçesi olacak. Buranın imara açılması söz konusu değil. Plan gereği burada 80 bin metrekare cami alanı, 20 bin metrekare de okul alanı söz konusu. Camimiz ve okulumuzla ilgili çalışmaları hızla sürdürüyoruz. İstanbul'da incelediğimiz Çamlıca Camisi Türkiye'nin en büyük camisi oldu. Cumhuriyetimiz bu eser ile taçlandırıldı. Gerçekten görülmeye değer bir eser. Aynı projeyi Kayseri'de hayata geçirecek değiliz ama oradaki teknik heyetten de yararlanacağız. Kayserimize yakışır bir cami için gayretlerimizi sürdürüyoruz."

Kaynak: AA