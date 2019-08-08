1,5 tonluk 'S-400' isimli boğa, 17 bin 250 TL'ye satıldı

08.08.2019 08:53

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arıcı köyünde hayvancılık yapan Seyfi ve İbrahim Keyvan kardeşler, 1,5 ton ağırlığında olan simental cinsi S-400 isimli boğayı kurbanlık olarak satışa çıkardı. Yaklaşık 3 senedir S-400'e çocuğu gibi baktığını belirten Keyvan, 20 bin TL olarak belirlediği boğasını 17 bin 250 TL'ye sattı.

Her sene kurbanlık için büyükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade eden Keyvan boğasının bu civarda ki en babayiğit boğa olduğu için bu ismi koyduğunu ifade etti.

"3 YILDIR KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ BAKIYORUM"

S-400 isimli boğa kendi buzağımız diyen Keyvan, "3 yaşında ve 3 yıldır kendi çocuğum gibi bakıyorum. Aldığım günden bu zaman kadar özel olarak ilgilendim. Şu anda 1,5 ton ağırlığa ulaştı" dedi.

'HERKESE KAFA TUTTUĞU İÇİN İSMİNİ S-400 KOYDUK'

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya kafa tutarak S-400'leri Türkiye'ye getirdi. Bizim boğamızda bu civarda ki en babayiğit boğa olduğu için herkese kafa tutuyor. Bu yüzden ismini S-400 koyduk diyen İbrahim Keyvan ise, boğasını fiğ, arpa ve yonca ile besledikleri söyleyerek, boğanın son derece sağlıklı olduğunu ifade etti. "Böyle hayvan yetiştirmekten gurur duyuyorum" diyen Keyvan, "Gece gündüz sürekli hayvanlarla ilgileniyoruz. Bu iş sevilmeden yapılmaz. Mesleğimizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

20 bin TL istenilen S-400 isimli boğa hayvan pazarında 17 bin 250 TL'ye Akçay Mahallesi Muhtarı Fehmi Vargeloğlu'na satıldı.

Kaynak: İHA