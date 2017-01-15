Eskişehir'de, "Türkiye-Güney Kore Diplomatik İlişkilerinin 60. Yılı" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.



Güney Kore Ankara Büyükelçiliği ve Tepebaşı Belediyesi işbirliğiyle Atila Özer Karikatürlü Ev'de izlenime sunulan "Omuz Omuza Kore-Türk Dostluk Karma Kaligrafi Sergisi"nin açılışına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Güney Kore Büyükelçilik Müsteşarı Dong-Woo Cho, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile çok sayıda davetli katıldı.



Dong-Woo Cho, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaligrafi sanatının Kore'de önemli yeri olduğunu söyledi. Bu sergiyle Türkiye-Kore arasındaki kültür işbirliğine katkı sunduklarını belirten Cho, şöyle konuştu:



"Bu sergide Kore ve Türk sanatçıların eserleri bulunmaktadır. Serginin karma sergi olarak açılmasının nedeni, Türkiye ve Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 60. yılı olmasıdır. 60. yılın ilk etkinliği olduğu için bu sergiyi anlamlı buluyoruz. İki ülkenin karma kültürünü sergileyen kaligrafi sergisini kültür ve sanat şehri Eskişehir'de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerle ilişkilerin daha da gelişmesini umuyoruz."



Eskişehir'in öğrenci kenti olduğunu da dile getiren Dong-Woo Cho, bundan dolayı Anadolu Üniversitesine Kore dili kursu açılması için başvurduklarını, eylül ayında bunun başlayacağını ifade etti.