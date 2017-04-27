Aydın Valiliğinden Basına Sansür

Aydın İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ömer Faruk Koçak başkanlığında yapıldı. Vali Koçak, davet edilmelerine rağmen toplantının kapatılmasına tepki gösteren gazetecilere, "Her şeyi sizinle paylaşacak değiliz" diye karşılık verdi.



Aydın Valiliği toplantı salonunda Vali Ömer Faruk Koçak başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı 2'inci dönem toplantısına Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Karakoz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, İş-Kur İl Müdürü Rahmi Terzi, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.



Toplantının açılışında görüntü alınmasının ardından Vali Koçak'ın talimatıyla daha önceki dönemlerde açık olarak gerçekleştirilen toplantı basına kapatıldı. Ocak ayı toplantısında ilk kez benzer bir uygulamayla karşı karşıya kalan yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileri, önceki gün mail ve telefonla toplantıya davet edilmelerine rağmen toplantının kapatılmasına tepki gösterdi. Vali Koçak'ın fotoğraf çekiminin ardından salondan çıkmaları istenen basın mensuplarının davet edildikleri toplantının neden kapatıldığını sorması üzerine; "Her şeyi sizinle paylaşacak değiliz. Gerekli bilgileri daha sonra göndeririz" demesi ise dikkat çekti.



Vali Koçak'ın Şubat ayında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 yılı 2'inci dönem toplantısı ile Nisan ayı içerisinde gerçekleşen Aydın Turizm Tanıtım Platformu yönetim kurulu toplantısında da basına karşı benzer bir tavır takınmıştı. - AYDIN