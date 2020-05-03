Ziyaretçilerle dolup taşan Gülhane Parkı'nda artık kuş sesleri yankılanıyor
03.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:54
KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'un parkları, bahçeleri ve koruları sessizliğe büründü.
KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'un parkları, bahçeleri ve koruları sessizliğe büründü. 28 Mart'tan beri ziyarete kapalı olan Gülhane Parkı, kuşlara kaldı. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen vatandaşların en uğrak noktalarından biri olan bu park, özellikle hafta sonları binlerce kişiyi ağırlıyordu. Bugün ise Gülhane'de yalnıza kuş sesleri vardı.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA