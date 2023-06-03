Prof. Dr. Naci Görür: 'Beklenen Marmara depremi Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olacak'

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi'nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlenen Çevre Festivali'nde yaptığı konuşmada, beklenen Marmara depreminin Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olacağını söyledi. Görür, ayrıca fay zonlarına abuk sabuk binalar yapmanın ölüme neden olacağını belirtti.

KADIKÖY'de Çevre Festivali'nde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Beklediğimiz büyüklükte Marmara depremi olursa hasar Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ Edirne de etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin Anadolu yakasına göre daha kötü. Ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz" dedi.

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi'nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Çevre Festivali'ne katıldı. 'Afet ve Kentsel Dirençlilik' başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, "Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur" dedi.