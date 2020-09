D&R HABERLERİ

D&r - 5.4.2017

Hayal Et Dekar Yapı ve Yatırım A.Ş. ortağı, iş adamı Orçun Oğlakcıoğlu'nun, hayata dair umut aşılamak amacıyla yazdığı ilk şiir kitabı Hayal Et, Nisan ayında kitapçılardaki yerini alıyor. Kitabın satışından elde edilecek tüm gelir, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'ne (ÇABA) bağışlanacak. İlk kitabında yer alan şiirlerde Oğlakcıoğlu, aşka ve sevgiye dair kelimeleri ardı sıra dizelerken, aşkın her halini mısralarla resmediyor. Şiirlerinin basit ve anlaşılır ama kelimelerin oyun oynadığı bir bahçe olmasına özen gösteren Oğlakcıoğlu, bazen sokaklarında kaybolurken, bazen bir martının kanadında hayal kurabilmenin güzelliğini yansıtmayı hedefliyor. Orçun Oğlakcıoğlu, kitabının önsözünde, "Çocukluğumu her özlediğimde bir uçurtma bırakırım evimin gökyüzüne. Bir tek karanlıktan korkan çocuk yüreğim özgür kalır, aydınlığı getirir melek kanatlarında. Rengi, dili yoktur. Tüm kötü duygulardan uzaktır öğrenme bahçesi. Zamanı geri alamasak da yarınlar için hâlâ umut o çocukta. Daha iyi bir dünya, içindeki çocukta gizli... Umut denizimizin en güzel mavisine bir damla 'Çaba' da senden olsun. Hadi çocukluğunu hatırla..." ifadelerine yer veriyor. Oğlakcıoğlu'nun ilk şiir kitabının satışından elde edilecek tüm gelir, ülkemizin her bölgesine ve sorununa çözüm getirmek amacıyla kurulan ve eğitimde fırsat eşitliği için çalışarak çocuklarımıza bir umut olmayı amaçlayan Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'ne (ÇABA) bağışlanacak. Martı Yayınları tarafından yayımlanan Hayal Et şiir kitabı, 07 Nisan tarihinden itibaren D&R, Remzi, İnkılâp mağaza zincirlerinde, diğer tüm kitapçılarda ve internet kitap satış sitelerinde satışa sunulacak.