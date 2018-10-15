D&R HABERLERİ

D&r - 21.10.2018
Cem Yılmaz ve İskender Paydaş Hayranlarıyla Buluştu
Kanyon D&R mağazasında düzenlenen etkinlikte, iki sanatçı bu yıl vizyona giren senaristliğini ve başrolünü Yılmaz'ın üstlendiği "Arif V 216" filminin şarkılarından oluşan aynı adlı albümü sevenleri için imzaladı.
D&r - 28.4.2017
Mabel Matiz
2013 yılında iTunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının en çok ses getiren albümü olarak değerlendirilen "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda emin adımlarla zirveye doğru yürüyor.
D&r - 24.4.2017
Perakende Dünyası 9 Mayıs'ta Buluşmaya Hazırlanıyor:
SAP Perakende Forum'da, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve perakende sektörünün yakın geleceği masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra, SAP'nin sunduğu yenilikçi teknolojiler, perakende sektöründe müşterilerin ihtiyacını anlayan çözümler ve müşteri başarı hikayeleri de ele alınacak. SAP Perakende Forum'da Boyner, FLO, Gratis, D&R, Özsüt, Mopaş ve Carrefour gibi sektörün öncü kurumları da hayata geçirdikleri dönüşüm projelerini ve başarı hikâyelerini anlatacaklar.
D&r - 21.4.2017
Mabel Matiz
2013 yılında iTunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının en çok ses getiren albümü olarak değerlendirilen "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda emin adımlarla zirveye doğru yürüyor.
D&r - 21.4.2017
Çocuklar En Çok Küçük Prens Okuyup, Karlar Ülkesi İzliyor
Kültür, sanat ve eğlence perakende satış mağazası D&R, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'deki çocukların eğlence alışkanlıklarını inceledi.
D&r - 18.4.2017
Mabel Matiz
2013 yılında i-tunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının belki de en çok ses getirecek albümü olarak değerlendirilecek "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda yepyeni bir sayfa açıyor.
D&r - 14.4.2017
"Kanyon'da Her Yer Müzik Vol.5"
Çarpıcı şarkı sözleri ile olduğu kadar akıcı melodileri ile de akıllarda yer eden, son yılların en başarılı ekiplerinden Yüzyüzeyken Konuşuruz akustik performansıyla Dotkanyonda sahnesinde olacak. Yeni nesil şarkıcı-şarkı yazarları ekolünün temsilcileri arasında olan Merve Çalkan'ın D&R'da yer alacak performansına ek olarak; caz, soul ve R&B çizgisindeki özgün duruşuyla dikkat çeken genç solist Deniz Taşar eşsiz bir müzik keyfi sunacak.
D&r - 8.4.2017
Mabel Matiz
2013 yılında iTunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının en çok ses getiren albümü olarak değerlendirilen "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda emin adımlarla zirveye doğru yürüyor.
D&r - 8.4.2017
Yazarlar, "Kitap Hediye Günü"Nde Okurlarıyla Buluşacak
Türkiye Yayıncılar Birliği ile D&R mağazalarının destek verdiği ve "Benden Sana" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, yazar Ahmet Ümit yarın 15.
D&r - 8.4.2017
En değerli hediye: kitap!
En değerli hediye, kitaba dikkat çekmeyi ve kitap hediye etme alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan "Kitap Hediye Günü"nün ikincisi bu yıl 9 Nisan Pazar günü kutlanacak.
D&r - 7.4.2017
Mabel Matiz
2013 yılında i-tunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının belki de en çok ses getirecek albümü olarak değerlendirilecek "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda yepyeni bir sayfa açıyor.
D&r - 7.4.2017
7 Nisan Cuma Akşamı Istanbul Business Network'e Davetlisiniz!
Anadolu usulü pratik stratejiler üzerine Miğferden Saksı kitabı D&R raflarından alınabiliyor, Kavga Etme Sanatı üzerine kitabı 2017 Ekim'de raflarda olacak şekilde planlanıyor, Hukuk Felsefesi üzerine bir kitap çalışması ise hazırlık halinde.
D&r - 5.4.2017
İşadamı Orçun Oğlakcıoğlu'ndan İlk Şiir Kitabı:
Hayal Et Dekar Yapı ve Yatırım A.Ş. ortağı, iş adamı Orçun Oğlakcıoğlu'nun, hayata dair umut aşılamak amacıyla yazdığı ilk şiir kitabı Hayal Et, Nisan ayında kitapçılardaki yerini alıyor. Kitabın satışından elde edilecek tüm gelir, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'ne (ÇABA) bağışlanacak. İlk kitabında yer alan şiirlerde Oğlakcıoğlu, aşka ve sevgiye dair kelimeleri ardı sıra dizelerken, aşkın her halini mısralarla resmediyor. Şiirlerinin basit ve anlaşılır ama kelimelerin oyun oynadığı bir bahçe olmasına özen gösteren Oğlakcıoğlu, bazen sokaklarında kaybolurken, bazen bir martının kanadında hayal kurabilmenin güzelliğini yansıtmayı hedefliyor. Orçun Oğlakcıoğlu, kitabının önsözünde, "Çocukluğumu her özlediğimde bir uçurtma bırakırım evimin gökyüzüne. Bir tek karanlıktan korkan çocuk yüreğim özgür kalır, aydınlığı getirir melek kanatlarında. Rengi, dili yoktur. Tüm kötü duygulardan uzaktır öğrenme bahçesi. Zamanı geri alamasak da yarınlar için hâlâ umut o çocukta. Daha iyi bir dünya, içindeki çocukta gizli... Umut denizimizin en güzel mavisine bir damla 'Çaba' da senden olsun. Hadi çocukluğunu hatırla..." ifadelerine yer veriyor. Oğlakcıoğlu'nun ilk şiir kitabının satışından elde edilecek tüm gelir, ülkemizin her bölgesine ve sorununa çözüm getirmek amacıyla kurulan ve eğitimde fırsat eşitliği için çalışarak çocuklarımıza bir umut olmayı amaçlayan Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'ne (ÇABA) bağışlanacak. Martı Yayınları tarafından yayımlanan Hayal Et şiir kitabı, 07 Nisan tarihinden itibaren D&R, Remzi, İnkılâp mağaza zincirlerinde, diğer tüm kitapçılarda ve internet kitap satış sitelerinde satışa sunulacak.
D&r - 31.3.2017
Aytemiz'den Motorcu Dostu İstasyon Projesi
En önemlisi de o hizmet alanlarımız olan istasyonlarda tüketicilere buranın bir akaryakıt istasyon dolum noktasından ziyade bir küçük yaşam alanı olduğunu hissettirebilmek. 'Neleri sunabiliriz?' ile ilgili detaylı projelerimiz var elbette. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de 3 milyon adet motosiklet kullanıcısı var. Sıklıkla istasyona uğruyorlar, onlara özel bazı projelerimiz var. İstasyonda sağlıklı bir şekilde motosikletlerini park edebilmeleri veya istedikleri ürünleri alabilmeleri için onlara hitap ettik. Arkasından sizin de vurguladığınız gibi artık istasyonlarımızda D&R köşesine yer veriyoruz.
D&r - 29.3.2017
İninal'in BDDK'dan E-para Lisansı Alması
ininal Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Suner de Türkiye'nin bankacılık ve ödeme platformları konusundaki yenilikçiliğinin tartışılmaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Ancak Türkiye'deki nüfusun yüzde 42'sinin halen bankasız ya da banka hizmetlerine erişiminin limitli olduğu tahmin ediliyor. Biz ininal olarak bu büyük kitleyi temel bankacılık ürünlerinin sunduğu finansal ekosisteme ulaşabilir hale getiriyor, düşük maliyetlerle ve kullanımı son derece kolay ürünler olarak hizmetlerine sunuyoruz. Bugün tüketiciler ininal kartları Migros, PTT, D&R, Teknosa ve Yaysat bayileri gibi kendilerine en yakın noktalardan alarak içine nakit para yükleyebilir ve dünyada MasterCard'ın geçtiği her yerde güvenle harcama yapabilir.
D&r - 18.3.2017
Mabel Matiz
2013 yılında i-tunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının belki de en çok ses getirecek albümü olarak değerlendirilecek "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda yepyeni bir sayfa açıyor.
D&r - 17.3.2017
Bursa'da Kitap ve Eğitim Fuarları Açılıyor
BURSA KİTAP SEVEN BİR ŞEHİR Türkiye'de D&R Mağazaları hariç bin 531 kitap satış noktası bulunduğunu söyleyen Aral, 133 noktanın Bursa'da bulunduğunu kaydetti.
D&r - 10.3.2017
Norm Ender' in çıkış albümü "AURA" nın lansman gecesi
EMI – Universal Müzik Türkiye etiketiyle yayınlanan "AURA", dijital platform listelerini domine ederken, D&R En Çok Satan Albümler Listesi'nde de iki numaraya kadar çıkma başarısı gösterdi.
D&r - 7.3.2017
En Çok Kadınlar Kitap Okuyor
Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R'ın mağaza verilerine göre kitapların yüzde 64'ü kadınlar tarafından satın alınıyor.
D&r - 7.3.2017
En Çok Kadınlar Kitap Okuyor
Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R'ın mağaza verilerine göre kitapların yüzde 64'ü kadınlar tarafından satın alınıyor.
D&r - 16.2.2017
İclal Aydın yeni kitabının imza gününde D&R Trump'ta!
Yazdığı kitaplar ile adından sıkça söz ettiren ve kitapları çok satanlar listesine giren yazar İclal Aydın, son romanı 'Unutursun'un imza gününde okurlarıyla buluşuyor.
D&r - 14.2.2017
Cenk Eren, yeni albümünü D&R'da imzaladı
Cenk Eren, Sevgililer Günü öncesinde aşk dolu 'Ferdi Özbeğen Şarkıları' albümünü 12 Şubat Pazar günü D&R Suadiye'de 'aşk'la imzaladı
D&r - 11.2.2017
Cenk Eren yarın Sevgililer Günü'ne özel albümünü imzalıyor
Cenk Eren, Sevgililer Günü öncesinde aşk dolu 'Ferdi Özbeğen Şarkıları' albümünü 12 Şubat Pazar günü 15.00'te D&R Suadiye'de 'aşk'la imzalayacak
D&r - 26.1.2017
Deniz Türkali, Yemek Kitabını Forum Mersin'de İmzalayacak
Forum Mersin Alışveriş Merkezi, keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Deniz Türkali 28 Ocak 2017 Cumartesi günü, 'Hayatımın Yemekleri' kitabını Forum Mersin ziyaretçileri için imzalayacak. Türkali, şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra yazdığı ve içerisinde 60 civarında yemek tarifinin olduğu 'Hayatımın Yemekleri' adlı kitabı için Forum Mersin D&R'da saat 15.