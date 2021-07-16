Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek Bitcoin hamlesi
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Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek Bitcoin hamlesi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Son dönemde oldukça popüler olan kripto para piyasasında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, yepyeni bir platform kuracaklarını duyurup ana odaklarının Bitcoin olacağını açıkladı.

Çin; İç Moğolistan bölgesinde kripto para madenciliği faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamış ardından da Yunnan eyaletinde Bitcoin madenciliği yapan şirketlerin yasadışı elektrik tüketimiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bu gelişmeler üzerine Bitcoin değer kaybetmişti.

ODAK NOKTASI BİTCOIN OLACAK

Kripto para piyasasının en önemli birimi olan Bitcoin'e ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey bir açıklama yaparak yeni bir platform kuracaklarını söyledi. Dorsey, bu platformdaki ana odaklarının Bitcoin olacağının altını çizdi.

"AÇIK GELİŞTİRİCİLİĞE İMKAN TANIYACAK"

Tarihi zirvelerinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem gören kripto paralara inancını yitirmeyen Dorsey, şirketi Square'ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini belirtti. Dorsey "Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak" sözlerini söyledi.

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Twitter CEO'sundan dengeleri değiştirecek Bitcoin hamlesi
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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