Türkiye'den Avusturya'ya cerrahi maske yardımı
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Türkiye'den Avusturya'ya cerrahi maske yardımı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğince, Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Sankt Johann im Pongau kasabası yakınlarında bulunan Kardinal Schwarzenberg Hastanesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin adet cerrahi maske yardımı yapıldı.

Türkiye'den Avusturya'ya cerrahi maske yardımı
29.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:45

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğince, Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Sankt Johann im Pongau kasabası yakınlarında bulunan Kardinal Schwarzenberg Hastanesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin adet cerrahi maske yardımı yapıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, maskeleri, Kardinal Schwarzenberg Hastanesi Müdürü Katharina Rosa Laner'e teslim etti.

Ceyhun, Laner ile görüşmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Johann im Pongau bölgesinde çok sayıda Türk asıllı vatandaşın yaşadığını, burayı ziyaret ederek hem Türk toplumuyla hem de bu kasabanın belediye başkanıyla bir araya gelmek istediğini söyledi.

Salgın döneminde dayanışmanın Türkiye-Avusturya ilişkileri açısından önemli olduğunu dile getiren Ceyhun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konularda çok titiz olması sayesinde ve Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurt dışı ilişkilerimizde özellikle şu anda dayanışmaya çok değer vermesi dolayısıyla Avusturya ile de ilişkilerimizin mümkün olduğunca daha iyiye gitmesini arzu ettiğimizden 20 bin adet maskeyi buradaki hastaneye takdim ettik."

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a teşekkür eden Ceyhun, özellikle bu bölgede Ordu'dan göç eden çok sayıda vatandaşın bulunduğunu, buradaki Türklerin de hizmet aldığı bir hastaneye Türkiye'nin böyle değerli bir yardımda bulunmasının onları da memnun edeceğini söyledi.

"İyi bir iş yaptığımız inancındayım"

Hastane yönetiminin kendilerine teşekkür ettiğini belirten Ceyhun, "Avusturya-Türkiye ilişkilerinde sadece ekonomi ve kültürel alanlarda değil, sağlık alanında da hem katkı sunmak hem de ilişkileri sağlık alanında geliştirmek amacıyla gerçekten iyi bir iş yaptığımız inancındayım." diye konuştu.

Ceyhun, daha sonra Johann im Pongau Belediye Başkanı Günther Mitterer ile bir araya geldi. Buradaki Türk toplumuyla da görüşecek olan Ceyhun, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarla bayramlaşacak.

Kaynak: AA

Manşet

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