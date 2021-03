TROY Coin nedir? Güncel TROY Coin yorum ve grafiği

TROY bugünkü fiyatı ₺0,144589 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺363.621.599 TRY. TROY son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #254, piyasa değeri ₺1.287.657.262 TRY. Dolaşımdaki arz 8.905.660.523 TROY coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

TROY COİN NEDİR?

* Troy Trade nedir?

Troy Trade, kripto ticareti ve varlık yönetimi konusunda uzmanlaşmış küresel bir ana brokerdir. Kurumsal müşteriler ve profesyonel tüccarlar için spot ve marjin ticareti, türevler, veriler, saklama, borç verme ve tek bir hesapta stake etme gibi ürünlerle kripto aracılık hizmetleri sunar.

Master-level Trading Platform: Tek bir arayüze sahip bir hesap, kripto borsalarının toplu likiditesine erişim sağlar. Bazı temel işlevler arasında akıllı sipariş yönlendirme, esnek hesap yönetimi, ödeme hizmeti ve otomatik risk kontrolü bulunur.

Veri Analizi: Müşterinin karar verme sürecini bir veri matrisi çerçevesi ile güçlendirin. Veri kategorileri, yapay zeka ve niceliksel modellerle optimize edilmiş blok zinciri verilerini, ticaret verilerini, pazar verilerini, sosyal verileri ve medya verilerini içerir.

Aracılık Hizmeti: Rekabetçi ücret oranı ve emir yürütme hızı. Gerçek zamanlı fon transferi ve takas hizmeti. Gelişmiş rahatlıkla marj ticareti ve OTC hizmetleri sağlayın.

Tam yığın Kantitatif Çözümler: Yüksek frekanslı ticaret algoritmalarının performansını daha iyi hale getirmek için ortak konum hizmetiyle desteklenen altyapı. Kesintisiz işleme, kesin kene geçmiş verileri ve strateji değerlendirme sistemleri ile nicel çözümlere maruz kalın.

* TROY Token nedir?

Bu organik ağda değişim aracı olarak işlev görür

Zamanında ve doğru güncelleme, yayınlama ve siparişleri senkronize etmeyi teşvik etmek için Relayer ağının iş yükü ödülünü sağlar

Halka içi eşleştirme alışılmadık token alım satım çiftlerinin değişimi için aktarma aracı görevi görür

Kullanıcılar alım satım ve ödeme işlevlerini çağırdıklarında alım satım ücreti birimi olarak hareket eder

Truva'daki özelliklere erişim ve gaz ücreti olarak yakma araçları

Komisyoncular için teşvikler ve küresel bir ekosistemin sürdürülmesine katkıda bulunan komisyoncuları ödüllendirmek

TROY COİN GRAFİK