TKO Coin Nedir? TKO Coin Yorum ve Grafiği!
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TKO Coin Nedir? TKO Coin Yorum ve Grafiği!

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TKO Coin Nedir? TKO Coin Yorum ve Grafiği!

TKO coin nedir sorusu ile TKO coin yorum ve grafiği araştırılıyor. TKO coin, Endenozya merkezli bir kripto para borsasıdır. TKO yani Toko Coin ise bu bırsanın kendi token'i yani dijital para birimidir.

Binance Coin sahipleri, Launchpad'in geçen haftaki duyurusu sonrasında BNB'lerini stake edip Tokocrypto (TKO) alma fırsatı elde etti. Bugün düzenlenen abonelik sürecinde 1 TKO'nun fiyatı, 0,00024631 BNB (0,10 dolar) olarak belirlendi.

TKO COİN NEDİR?

TKO, Endenozya merkezli bir kripto para borsasıdır. TKO yani Toko Coin ise bu bırsanın kendi token'i yani dijital para birimidir. Ancak TKO coin'i benzerlerinden ayıran, diğer kripto para borsası token'lerine göre farklı bir token modeline sahip olması.

Endonezya'nın en büyük hacimli borsası olan Tokocrypto, kendi coin'i olan Toko Coin (TKO coin) ile birlikte BIDR isimli bir stable coin de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tokocrypto borsası, aynı zamanda NFT Arcade isimli bir NFT pazar yerine de sahip. NFT alım satımı için kullanılan bu platform da türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

TKO COİN NASIL KULLANILIR?

İlk gün yapılacak olan Launchpad arzında, Binance borsasında 1 Nisan-7 Nisan arasında spot ya da stake olarak BNB bakiyesi bulunanlar öncelikli alım hakkına sahip olacak. Bunun için Binance tarafından, yatırımcıların 7 günlük ortalama BNB bakiyelerine bakılacak. Bir Binance kullanıcısı, en fazla 20 bin Dolar tutarında TKO coin alabilecek.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:28:06. #1.16#
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