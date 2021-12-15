TFF'de istifa depremi! Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı - Haberler Spor
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TFF'de istifa depremi! Adı kripto para dolandırıcılığına karışan Temsilciler Kurulu üyesi Kerim Altıay görevi bıraktı

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Kripto para dolandırıcılığı kapsamında gözaltına alınan ve sonrasında adli kontrolle serbest bırakılan TFF Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, görevinden istifa etti.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "saadet zinciri" yapısıyla kripto para dolandırıcılığı yapan kişilere yönelik soruşturma kapsamında 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay da gözaltına alınmıştı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ankara'da yakalanıp Trabzon'a gönderilen Altıay, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Yurt dışına çıkma yasağı konulan Kerim Altıay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altıay'ın istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Temsilciler Kurulu Üyesi Kerim Altıay, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na istifasını sunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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