Kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu Bitcoin ve altcoin analizinde önemli açıklamalarda bulundu

Kripto para dünyasında yaşanan son hareketler, yatırımcıların dikkat kesilmesini gerektiriyor. Bu noktada Haberler.com kripto para birimleri ile ilgili son gelişmeleri ve uzman analistler tarafından yapılan değerlendirmeleri aktarmaya devam ediyor. Tecrübeli kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu, Haberler.com canlı yayınında Bitcoin ve altcoin analizinde önemli konuları ele aldı.

Ethereum ve Bitcoin'de Kritik Dönemeç: Yatırım Stratejileri Nasıl Şekillenecek?

ABD seçimlerinin ardından kripto para piyasaları önemli bir ivme yakaladı. Bitcoin, rekor kırarak tarihinde ilk kez 100 bin dolar seviyesine ulaştı. Şu anda 98 bin dolar bandında seyreden Bitcoin için kripto para analisti Mert Can Çakıroğlu yeni hedefler belirledi.

Yapılan detaylı analizde Çakıroğlu, Bitcoin'in 100 bin dolarlık önemli direnç noktasını aşması durumunda sırasıyla 103 bin ve 105 bin dolar seviyelerine yükselebileceğini dile getirdi. Bununla birlikte, Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (VWAP) göstergesinin altında seyreden Bitcoin için risk senaryoları da gündemde. Çakıroğlu, kripto paranın VWAP çizgisinin altındaki hareketini sürdürmesi halinde önce 90 bin dolara, ardından 85 bin dolara kadar gerileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ethereum cephesinde ise görünüm daha temkinli. Bitcoin'e kıyasla daha zayıf bir performans sergileyen Ethereum, 3.800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Çakıroğlu, Ethereum'un 3.800 doların üzerinde tutunması durumunda 4.000, 4.200 ve devamında 4.400 dolar seviyelerini test edebileceğini dile getirdi. Bununla birlikte Çakıroğlu, Ethereum cephesinde 3.600-3.450 dolar destek bölgesinin kırılması halinde, fiyatın önce 3.300 dolara, sonrasında 3.000 dolara kadar düşebileceğini belirtti.

Çakıroğlu analizinde altcoin piyasasının önde gelen isimleri XRP, Solana, BNB ve Dogecoin'e de değindi. Özellikle Solana ve BNB'nin mevcut direnç noktalarını aşmaları halinde yükseliş trendlerini sürdürmeleri beklediğini ifade eden Çakıroğlu, bu kripto para birimlerinin destek seviyelerinin altına inmeleri durumunda keskin düşüşler yaşanabileceği ve yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Kripto para piyasası uzmanı Mert Can Çakıroğlu, son olarak yatırımcıları temkinli olmaya davet ederek, piyasa koşullarını yakından izlemelerini ve risk yönetimine önem vermelerini tavsiye etti. Çakıroğlu'na göre borsalardaki alım-satım dinamikleri ve piyasa şartları, fiyat hareketlerinin temel belirleyicisi olmaya devam edecek. Mert Can Çakıroğlu'nun Bitcoin ve altcoin analizinin tamamını bu linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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