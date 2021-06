Swingby coin nedir? Güncel Swingby Coin yorum ve grafiği

Swingby bugünkü fiyatı ₺0,655753 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺3.231.893 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #669, piyasa değeri ₺141.660.622 TRY. Dolaşımdaki arz 216.027.507 SWINGBY coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 SWINGBY coin.

SWİNGBY COİN NEDİR?

Swingby Labs, 2018'de bir grup kripto meraklısının Bitcoin'i diğer blok zincirlerine bağlamak için araçlar yapmak üzere güçlerini birleştirmesiyle Singapur'da başlatıldı.

Swingby'nin köprü protokolü Skybridge, BTC, Ethereum, Binance Chain ve katman 2 'çok taraflı bilgi işlem' teknolojisini kullanarak hızlı jeton takasları gerçekleştiren bir düğüm ağı tarafından güvence altına alınan diğer blok zincirler arasında güvenilir köprüler kurar. Kullanıcıların Bitcoin coinlerini Bitcoin, Ethereum ve Binance Chain blok zincirleri arasında merkezi bir emanetçiye ihtiyaç duymadan taşımasına olanak tanır ve kullanımı kolay UX ile likidite havuzu ve DEX ticareti gibi bir DeFi yetenekleri dünyası açar.

Swingby'nin test ağı köprüsü, Bitcoin ve Binance Chain blok zincirleri arasında test ağı BTC sermayesinde 14 Milyar Doların üzerinde işlem yaptı ve merkezi olmayan teknolojisi, canlı yüksek hacimli ortamlarda tamamen savaş testi yapıldı.

2021'in başlarında Swingby, Ethereum MainNet'i piyasaya sürmeyi planlıyor ve Bitcoin'i, DeFi sözleşmelerinde kilitli Bitcoin sermayesinde zaten 750 milyon dolar olan bir ekosisteme getiriyor. Elrond, Waves ve Kira Protocol gibi projelerle heyecan verici ortaklıklar kuran Swingby, erişimini diğer zincirlere ve projelere genişletmeyi ve en fazla değerin katılabileceği yerlere destek eklemeyi hedefliyor.