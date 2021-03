STMX Coin nedir? Güncel StormX (STMX) Coin yorum ve grafiği

STMX COİN NEDİR?

StormX, kullanıcıların mikro görevleri tamamlayarak veya çevrimiçi olarak küresel ortak mağazalarda alışveriş yaparak STMX ERC-20 jetonları kazanmalarını sağlayan oyunlaştırılmış bir pazar yeridir. Kullanıcılar, STMX'i kendi cüzdanlarında tutmak için stake ödülleri, alışveriş ve mikro görev avantajları kazanabilirler.

