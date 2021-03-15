STMX Coin nedir? Güncel StormX (STMX) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside StormX . STMX coin, kullanıcıların mikro görevleri tamamlayarak veya çevrimiçi olarak küresel ortak mağazalarda alışveriş yaparak STMX ERC-20 jetonları kazanmalarını sağlayan oyunlaştırılmış bir pazar yeridir. STMX anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, STMX Coin nedir? Güncel StormX (STMX) Coin yorum ve grafiği