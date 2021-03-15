STMX Coin nedir? Güncel StormX (STMX) Coin yorum ve grafiği
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STMX Coin nedir? Güncel StormX (STMX) Coin yorum ve grafiği

15.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:46
STMX Coin nedir? Güncel StormX (STMX) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside StormX . STMX coin, kullanıcıların mikro görevleri tamamlayarak veya çevrimiçi olarak küresel ortak mağazalarda alışveriş yaparak STMX ERC-20 jetonları kazanmalarını sağlayan oyunlaştırılmış bir pazar yeridir. STMX anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, STMX Coin nedir? Güncel StormX (STMX) Coin yorum ve grafiği

StormX bugünkü fiyatı ₺0,156770 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺765.318.905 TRY. StormX son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #181, piyasa değeri ₺1.303.687.426 TRY. Dolaşımdaki arz 8.315.901.032 STMX coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 STMX coin.

STMX COİN NEDİR?

StormX, kullanıcıların mikro görevleri tamamlayarak veya çevrimiçi olarak küresel ortak mağazalarda alışveriş yaparak STMX ERC-20 jetonları kazanmalarını sağlayan oyunlaştırılmış bir pazar yeridir. Kullanıcılar, STMX'i kendi cüzdanlarında tutmak için stake ödülleri, alışveriş ve mikro görev avantajları kazanabilirler.

STMX COİN GRAFİK

Güncel StormX (STMX) Coin yorum ve grafiği STMXUSD Grafiği

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