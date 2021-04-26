Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı
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Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Ekonomi

Geride 400 bin mağdur bırakarak 2 milyar dolarla Türkiye'den kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor. Arnavutluk'a kaçtığı havalimanındaki kamera görüntüleriyle de tespit edilen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya giderek çalışmalarına başladı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması çalışmalarına destek vermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya gitti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, şirketin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

EMNİYET 5'ER KİŞİLİK İKİ EKİPLE HAREKETE GEÇTİ

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünce 5'er kişilik iki ekip oluşturuldu. Arnavutluk ve Kosova'ya giden ekipler, çalışmalarına başladı.

Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı
Özer'in ağabeyi Güven Özer de gözaltına alınanlar arasında.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAŞANANLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in Türkiye'deki bankalarda 3 ayrı hesapta bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu, Arnavutluk'a girerken yanında yaklaşık 290 bin dolar bulunduğunu teyit ettiklerini açıklamıştı.

AĞABEYİ VE KIZ KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Özer'in ağabeyi Güven Özer, kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 69 kişi gözaltına alınmıştı.

POLİS 11 FİRARİ ZANLININ PEŞİNDE

Özer'in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı

İSTANBUL'DAN KAÇIŞ ANI KAMERALARA TAKILMIŞTI

Geride 400 bin mağdur bırakarak 2 milyar dolarla sırra kadem basan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'dan kaçış anı havalimanındaki güvenlik kameralarına takılmıştı.

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Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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Haber Yorumları (3)
KUMKUM : Geçmiş olsun
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BEYZA : o paraların geri gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz bence.Geri gelse tosuncuğu bulurlardı bunca yıl hiçbirşey olmadı bu adamamı olacak.Umarım olur ama sanmam :)
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UĞUR DURAN: Yakalansa ne olacak ki? parayı yurt dışına çıkardıysa ki çıkarmıştır. Geri geelme şansı yok.. 390.000 kişi bir bardak soğuk su içiversin iftarda
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