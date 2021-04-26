Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı

Geride 400 bin mağdur bırakarak 2 milyar dolarla Türkiye'den kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalara Türk polisi de destek veriyor. Arnavutluk'a kaçtığı havalimanındaki kamera görüntüleriyle de tespit edilen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip, Arnavutluk ve Kosova'ya giderek çalışmalarına başladı.