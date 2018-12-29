Şehrin İçinde, Şehirden Uzak: Derebahçe Restaurant

Şehrin içinde doğa ile baş başa... taylar, çocuk parkı, küçük şelaleler, tahta köprüler, sedir koltuklu kamelyalar, cıvıldayan kuşlar, çevreleyen ağaçlar ve sesiyle huzur veren bir dere düşünün… Bursa Dobruca'da bulunan bu saklı cennet; doğa ile lezzetin bir araya geldiği huzurlu bir restoran.

Yemyeşil tabiatın içine kurulu Derebahçe Restaurant; süzülerek akan deresi, serpme kahvaltısı, mangal keyfi ve huzurlu yapısı ile şehir karmaşasından sıkılanlar için mükemmel bir kaçış noktası. Deresi ve bahçesi ile adının tam olarak hakkını veren Derebahçe; serpme kahvaltısını oluşturan içeriklerin doğallığı ile sağlıklı yaşamaya özen gösterenlerin ilgisini çekiyor. Menüsü ağırlıklı olarak et yemeklerinden oluşuyor. İsteyenler menüde yer alan kuzu çevirme, testi kebabı gibi seçenekleri değerlendiriyor ya da kilo ile et alıp kendi kombinasyonunu oluşturabiliyor.Tabi bir de dolu dolu bir kahvaltı yapabiliyor.

Manzarasıyla yetişkinlerin, oyun alanıyla çocukların beklentilerini karşılayan restoran, hafta sonunu değerlendirmek isteyen ailelerin sıkça tercih ettiği bir adres. Siz de Derebahçe'ye giderek; temiz havası ve nefis lezzetleriyle tüm gününüzü güzelleştirebilirsiniz.