Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey'in teklifini değerlendirdi
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Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey'in teklifini değerlendirdi

ABD'li şarkıcı Mariah Carey'in, bestelediği şarkıya talip olmasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine gelen şarkıcı ve bestekar Harun Sürek, Carey'in teklifini değerlendirdi.

Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey'in teklifini değerlendirdi
06.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:55

ABD'li şarkıcı Mariah Carey'in, bestelediği şarkıya talip olmasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine gelen şarkıcı ve bestekar Harun Sürek, Carey'in teklifini değerlendirdi.

Yıllar önce sözlerini yazıp bestelediği "Unuturum Elbet" adlı eser dünya gündemine gelince, ABD'li ünlü şarkıcı Mariah Carey de bu esere talip olmuş ve yeni albümünde yorumlamak istemişti. Şarkının sözlerini yazıp bestesini yapan şarkıcı Harun Sürek bu konuya açıklık getirdi ve teklifi yorumladı.

Hakan Sürek "Bir gün beni yapımcım aradı. Açıkçası bu benim için sürpriz olmadı. Çünkü dünyanın birçok ülkesinden 'Unuturum Elbet'i kendi dillerinde söylemek için çeşitli sanatçıların yapım şirketleri benim ile iletişime geçiyorlardı. New York'tan yapımcıma gönderilen ve bana sevk edilen mektupta Mariah Carey'in şirketi, şarkının izinlerini istediler. Tabi dünya starı olunca insan mutlu oluyor. Her şeyden önce yaptığınız işlerin sınırları aşıp insanların kalbine girmesi büyük mutluluk. Şu an görüşmeler sürüyor umarım olumlu sonuçlanır" dedi.

Şarkısının bu kadar gündem olacağını hiç düşünmeyeceğini de ifade eden Sürek, "Biz bu şarkıyı 2012 yılında bir yaz akşamı, benim aşk acısı çektiğim bir dönemde kaleme aldık. Acının müziğe dökülmüş haliydi belki de. Bu kadar sevilmesi gerçek duyguları barındırdığı için olabilir. Galip Öztürk ile yaptığımız ve hobi olarak evde kendimiz dinlemek için yaptığımız bir şarkıydı. Tabi bize o zaman 'Bu şarkınızı dünya starları okumak isteyecek' deselerdi gülerdik herhalde, inanmazdık" dedi.

Şarkıyı yorumlayan Rafet El Roman ile ilgili de konuşan Sürek, "Kendisi şarkıyı bir yerde duymuş ve çok beğenmiş ve bizimle iletişime geçtiler. Gerçekten mükemmel yorumladı. Hala tüylerim diken diken olur. Sanki biz bu şarkıyı 8 sene önce Rafet Bey'e yapmışız gibi oldu. Çok yakıştı. Çok mutluyuz, şarkımız onunla bu başarıyı elde ettiği için" şeklinde konuştu.

Yeni projeleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Sürek, "Yeni çıkan bir şarkım var 'Sanki çölde hapsedilmişim' adında. Gayet güzel tepkiler alıyorum. Türkiye birçok ülkeye göre telif hakkı anlamında çok ileride. Tabi ki bunu yönetenlere borçluyuz. Biz müzik yapmaya, üretmeye her zaman devam edeceğiz. Umarım bir an önce bu korona dönemini atlatır ve ülke olarak her şeye kaldığımız yerden devam ederiz" diye konuştu.

Son olarak da gençlere tavsiyelerde bulunan Sürek, "Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Üretmeye devam etsinler. Bir gün muhakkak verdikleri emeklerin karşılığını alacaklardır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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