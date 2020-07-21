Salgında yerli oyuncu koltuğuna talep arttı
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Salgında yerli oyuncu koltuğuna talep arttı

Korona virüs salgını ile birlikte birçok kişi saatlerce evinde bilgisayar başında çalışıp daha fazla vakit geçirdi.

Salgında yerli oyuncu koltuğuna talep arttı
21.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:16

Korona virüs salgını ile birlikte birçok kişi saatlerce evinde bilgisayar başında çalışıp daha fazla vakit geçirdi. Bu nedenle yerli ve milli oyuncu koltuğunda salgın öncesindeki aylara göre yüzde 700 talep artışı oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamaları, evden çalışma düzeni derken birçok vatandaş evden uzun süre bilgisayar başında kaldı. Mevcut kullanılan sandalyelerde uzun süre oturulduğu zaman ise gereken konfor bulamayan birçok kişi daha rahat ve kullanışlı koltuk arayışına girdi. Bu nedenle oyuncu koltuğu olarak satılan ancak iş, eğitim ve birçok farklı alanlarda kullanıma uygun olarak üretilen koltuklara talep arttı. Yerli ve milli olarak üretilen Xdrive oyuncu koltukları Korona virüs (Covid-19) salgını öncesindeki satışlarına göre yüzde 700 oranında arttığı öğrenildi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE TALEP PATLAMASI OLDU"

Oyuncu koltuklarının sadece oyuncular için değil aynı zamanda uzun süre bilgisayar kullananlara hitap ettiğini ifade eden Xdrıve firması genel müdürü Fatih Yalçın, "Koltuklarımız iş, eğitim ve oyun hayatında kullanılmaktadır. Korona virüs salgınında satışların düşmesini öngörüyorduk. Ancak pandemi sürecinde talep patlaması oldu. İnsanlar evlerinde bilgisayar başında uzun süre vakit geçirdi. Evde kullandıkları sandalyelerin uzun kullanım sonucu konforlu olamamasından dolayı bir arayışa girdiler. Beklentimizin çok üzerine çıktı yüzde 700'e kadar talep patlaması oldu. Pandemi sürecinde 3 ayrı müşteri kitlemiz vardı. Bunlardan birisi e-spor oyuncuları, bilgisayar başında zaman geçiren gençlerimiz. Bir diğeri de pandemi sürecinde okulların yasaklanmasından dolayı eğitime ara verildiği için öğrencilerimiz. Bu ürünleri oyunculara özel zanneden müşterilerimiz bu süreçte bilgisayara başında uzun süre çalışanlara göre dizayn edildiğini gördüler" dedi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İHA

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