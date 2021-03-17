RLY Coin nedir? Güncel Rally (RLY) Coin yorum ve grafiği
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RLY Coin nedir? Güncel Rally (RLY) Coin yorum ve grafiği

17.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:47
RLY Coin nedir? Güncel Rally (RLY) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Rally. RLY coin, içerik oluşturucuların para kazanmaları ve topluluklarıyla uyum sağlamaları için merkezi olmayan bir ağ olmaktır. Topluluğa ait bir ağ olarak topluluk, Rally takımının kendisi değil, ağın nasıl gelişeceğine ilişkin kararları vermekten sorumludur. RLY coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, RLY Coin nedir? Güncel Rally (RLY) Coin yorum ve grafiği

Rally bugünkü fiyatı ₺5,16 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺36.484.932 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #541, piyasa değeri ₺314.382.555 TRY. Dolaşımdaki arz 60.897.283 RLY coin ve maksimum seviyede. 15.000.000.000 RLY coin.

RLY COİN NEDİR?

Rally'nin amacı, içerik oluşturucuların para kazanmaları ve topluluklarıyla uyum sağlamaları için merkezi olmayan bir ağ olmaktır. Topluluğa ait bir ağ olarak topluluk, Rally takımının kendisi değil, ağın nasıl gelişeceğine ilişkin kararları vermekten sorumludur.

Çekirdek geliştiriciler ekibi, her şeyi ademi merkeziyetçi hale getirmek ve kendilerini yönetiminden ve evriminden aşamalı olarak çıkarmak niyetiyle inşa etti. Rally Governance, $ RLY sahiplerinden oluşan topluluğun 15 Ekim 2020'den bu yana tüm önemli değişiklikleri Rally Network'e yönlendirmesini sağlayacak bir yönetişim sistemidir.

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