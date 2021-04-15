Rakuten nedir?

Futbol kulüpleri ile yaptığı anlaşmalarla bilenen kripto para birimi Chiliz (CHZ), bu kez de Rakuten markasıyla yapmış olduğu anlaşma ile ilgi odağı odu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Rakuten nedir, sorusunun yanıtı arandı. Peki, Rakuten nedir?