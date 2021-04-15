Rakuten nedir?
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Rakuten nedir?

Rakuten nedir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Futbol kulüpleri ile yaptığı anlaşmalarla bilenen kripto para birimi Chiliz (CHZ), bu kez de Rakuten markasıyla yapmış olduğu anlaşma ile ilgi odağı odu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Rakuten nedir, sorusunun yanıtı arandı. Peki, Rakuten nedir?

Japonya merkezli bir elektronik ticaret şirketi olan Rakuten'in merkezi Tokyo'nun Setagaya semtinde yer almaktadır. Peki, Rakuten nedir, hangi alanlarda faaliyet göstermektedir.

RAKUTEN NEDİR?

Rakuten, Inc.Japonya merkezli bir elektronik ticaret şirketidir. Şirketin merkezi Tokyo'nun Setagaya semtinde yer almaktadır.

Şirket 7 Şubat 1997'de Hiroshi Mikitani tarafından MDM, Inc. adıyla kurulmuş olup Haziran 1999'da adı Japoncada iyimserlik anlamına gelen Rakuten olarak değiştirilmiştir.

B2B2C elektronik ticaret platformu olan Rakuten Ichiba Japonya'nın en büyük elektronik ticaret sitesi ve satış bakımından da dünyanın en büyük sitesidir.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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