PRB coin ne zaman borsaya girecek? Paribu coin ne zaman çıkacak?

PRB coin ne zaman borsaya girecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Paribu'nun açıklaması sonrası merak edilen konunun yanıtını sizler için derledik.

PARİBU COİN NE ZAMAN BORSAYA GİRECEK?

Türk yatırımcılarının kripto para alıp satmak için tercih ettiği borsalardan biri olan Paribu'ya ait PRB'nin ön satışı 21 Şubat 2022 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilmişti. PRB coin'lerin dağıtımı ise 1 Mart 2022'de yapılarak dolaşıma 14 milyon token girmesi sağlanacak.

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