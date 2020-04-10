Pirelli'den yöneticilere maaş indirimi!
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Koronavirüs, Pirelli, CEO, Otomobil

Pirelli'den yöneticilere maaş indirimi!

Pirelli Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesini değerlendirerek, 2020-2022 Endüstriyel Planı için esas alınan senaryoyu değiştirmeye karar verdi.

10.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:32
Pirelli'den yöneticilere maaş indirimi!

Pirelli Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomik büyümenin olumsuz etkilenmesini değerlendirerek, 2020-2022 Endüstriyel Planı için esas alınan senaryoyu değiştirmeye karar verdi.

Şirket, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak, Yönetim Kurulu, CEO ve üst düzey yöneticilerin ücretlerinde kesintiler yapılacağını duyururken, Yönetim Kurulundaki kişilere verilen kısa vadeli teşvik sisteminin iptal edildiğini açıkladı.

Pirelli, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ekonomik olumsuzlukları engellemek, karlılığı ve nakit akışını korumak amacıyla bazı kararlar aldığını duyurdu. Bu doğrultuda; üst yönetime yapılan ödemeler düşürülecek ve 2020 için sunulan kısa vadeli teşvik planı iptal edilecek.

Maliyetleri kontrol altında tutmaya yönelik önlemler bağlamında da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Marco Tronchetti Provera, Yönetim Kurulu üyeleri ve liderlik ekibindeki yöneticiler gelecek üç ay boyunca ücretlerinin bir kısmından feragat ettiğini açıkladı.

Buna göre;

• Pirelli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Marco Tronchetti Provera'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İcra Direktörü, CEO,Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin başkanlığı pozisyonlarından aldığı yıllık brüt sabit ücretlerin %50'si;

• Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin %50'si;

• Liderlik ekibindeki yöneticilerin ise yıllık brüt sabit ücretlerinin %20'si kesilecek.

Pirelli Yönetim Kurulu ayrıca Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO ile liderlik ekibi de dahil olmak üzere tüm grup Yöneticilerine sunulan kısa vadeli teşvik planını da iptal etti. Şirket, açıklanan bu aksiyonlarla dünya çapında yaklaşık 31 milyon Euro tasarruf sağlamayı planlıyor.

Süreç, tüm ülkelerle temas halinde kriz birimlerinin önderliğinde yürütülüyor.

Pirelli, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışanlarının ve toplumun sağlığını korumak amacıyla çeşitli önlemleri hızlıca uygulamaya koyduğunu duyurdu. Pirelli'nin oluşturduğu özel bir ekip şirketin faaliyette bulunduğu tüm ülkelerdeki çeşitli kurumsal kriz birimleriyle sürekli iletişim halinde çalışmayı sürdürüyor. HSE fonksiyonu, alınan önlemlerin küresel ölçekte uygulanmasını koordine ediyor. Ayrıca doktorlar, güvenlik uzmanları ve HSE (İş Sağlığı ve Güvenliği) ekiplerinin görev yaptığı bir acil yardım hattı çalışanlara 7/24 destek sunuyor.

Pirelli, öte yandan krizin etkisini en aza indirmek ve toparlanmayı daha iyi planlamak amacıyla tedarikçiler, müşteriler ve dağıtım ağı dahil olmak üzere tüm paydaşlarıyla yakından temasta bulunmayı sürdürüyor.

Kaynak: Carmedya.com

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