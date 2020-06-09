HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kurduğu devrim niteliğindeki sistemle çay toplamak artık daha kolay

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Çayırlı köyünde çay üreticisi Aydın Yavuz geliştirdiği devrim niteliğindeki sistemle çay kesmeyi, kesilen çayları taşımayı artık daha zahmetsiz gerçekleştiriyor.

Kurduğu devrim niteliğindeki sistemle çay toplamak artık daha kolay
09.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:21

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Çayırlı köyünde çay üreticisi Aydın Yavuz geliştirdiği devrim niteliğindeki sistemle çay kesmeyi, kesilen çayları taşımayı artık daha zahmetsiz gerçekleştiriyor.

İsmini 'Vakkum çay toplama makinesi' verdiği icadı ile kestiği çayı vakumlu sistem sayesinde doğrudan evinin önüne kadar plastik borularla taşıyan Aydın Yavuz, bu şekilde hem zamandan kar etti hem de işçi derdinden kurtuldu.

Korona salgını bu makineyi yapma sürecini hızlandırdı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yıllardır Gürcistan'dan gelen çay işçileri tarafından toplanan yaş çayın bu yıl Korona Virüs salgını tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu yöre insanı yaş çay sezonu öncesi endişeli bir bekleyiş içine girmişti. Salgın sürecinde alınan tedbirler nedeniyle "Çayı toplayacak işçi bulabilecek miyim?, Çayı nasıl toplayacağım?" endişesi Rizeli çay üreticisinin yıllardır düşündüğü ve kafasında tasarladığı sistemi hayata geçirmesini sağladı.

Yıllardır makaslarla toplanan çaylar, makasın torbası dolduğunda önce toplayan kişinin yanında taşıdığı bir torbaya dökülüyor daha sonra o torba dolunca çay arazisinin bir yerine yerleştirilen bezlere boşaltılıyordu. Bezler dolduktan sonra bağlanarak insan gücü ile sırtta veya ilkel teleferikler ile taşınıyordu. Çay toplama makasının torba kısmına yerleştirdiği bir metale bağladığı spiral boru ile çayı sabit borulara kadar vakum ile taşıyan mucit, evinin önüne kadar uzattığı boruların hemen ucunda bulunan vakum makinasının altına serdiği bezi çay dolduruyor. Kalkandereli mucit Aydın Yavuz'un kurduğu sistem ile çay makası, çay torbası, çay bezi, taşıma ve ilkel teleferik artık tarih oluyor.

"Çay toplama sorunu tarih olacak"

Kurduğu sistem ve icatla Rize'de kriz haline gelen çay toplama sorununun artık tarihe karışacağını belirten Aydın Yavuz "Her yıl çay sezonu geldiğimizde 'İşçi bulabilecek miyiz?' diye düşünüyorduk. Bu pandemi süreci de işin gerçeği bu işi körükledi. Buna istinaden de yaklaşık 2 yıldır Ar-Ge'sini tasarladığım bir çay toplama makinası yaptık. İsmini de 'Vakkum çay toplama makinası' olarak ben koydum. 300 metreden, 500 metreden çayı kestiğimiz gibi evin yanına getiriyoruz. Yani çayı kestiğimiz esnada evin yanına iniyor. Çayın torbası oldu bir başka torbaya boşaltayım derdin yok, o doldu bir beze boşaltayım derdin yok, onu sırtıma alayım yola veya en yakın yere taşıyayım derdin yok, olduğu gibi evin yanına çayımız iniyor. Sadece bir paketlemesi kalıyor, arabaya konulup çay alım yerine getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Vakkum çay toplama makinesine bağladığı borular ile kurduğu sistem sayesinde zaman kayıplarından da kurtulduklarını dile getiren Yavuz "Çay topladığımız çay makasının torbası dolduktan sonra bir başka torbaya konuluyor. Sonra o torba dolduğunda bir beze dökülüyor. Yaklaşık 3-4 torba çay konulduktan sonra o bezler ya teleferik sistemine konuluyor veyahut da sırta iple alınıyor. Bunların hepsi bu sistem ile artık ortadan kalkmış oluyor. Tamamen çay kesmeye odaklanıyoruz ve bütün bu zaman kayıplarından kurtulmuş oluyoruz" dedi.

"Bu sistem ile yabancı işçilere verilen para da yurdumuzda kalacak"

Kurdukları sistem ile 1 kişinin üretim gücünün 4 kattan daha fazla arttığını ifade eden Yavuz şunları söyledi:

"Bizim ürettiğimiz sistem ile yapılan kesimle zaman kaybı olarak günde 1 kişi 350 ile 400 kilogram arasında çay toplayabiliyorken bu makine ile yaklaşık 2 ton çay kesebiliyor. Ekonomi olarak yabancı işçilerin gelip bizim paraları yurt dışına çıkarmaları gibi bir derdimiz var. Bu kardeşlerimiz Türkiye'ye gelerek burada çalışıyorlar ve burada kazandıkları paraları yurt dışına çıkartarak oralarda harcıyorlar. Bu sistem ile bunun da önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. 10 tonluk çay kesen bir çay müstahsilinin 1 yıllık işçi maliyeti ile kurabileceği bir sistem bu."

Aydın Yavuz, Vakkum çay toplama makinesinin hijyen kurallarına da uygun olduğunun altını çizerek sistemi daha da geliştireceğini belirtti. Yavuz "Tamamen gıda hijyenine uygun, kromdan yapılmış, hıfsısha özelliğine sahip muhteşem bir çalışma oldu. boruların hepsini yer altına alacağız. Kesim yapılacak çaylık alanlarda musluk gibi bir alan olacak. Keseceğin alanda kapağını açacaksın, borunu yerleştireceksin orada kesimini yapabileceksin. Orada işin bittikten sonra hemen geçeceksin üst kısma orada kesimini yapacaksın. Bir nevi kanalizasyon sistemi gibi bir boru sistemi olacak ve dışarıdan gözükmeyecek. Bakım olarak da hiçbir masrafı yok, sadece yağını değiştiriyorsunuz, ufak tefek bakımlarını yapıyorsunuz o kadar" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor Ekonomi
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kurduğu devrim niteliğindeki sistemle çay toplamak artık daha kolay - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:22:29. #1.15#
title