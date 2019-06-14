KRİPTOPARA – Bitcoin 8,200 doların üstünde işlem görüyor

– Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, 14 Temmuz TSİ 00: 59'da 8,310 doları gördükten sonra son 24 saatte 8,200 doların üstünde işlem görüyor.

Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin'deki artış devam ederken, söz konusu eğilimin hafiflemesi Bitcoin fiyatındaki artışın istikrarsız olabileceğine işaret ediyor. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimindeki kısa dönem dalgalanmanın azalmasıyla Bitcoin'in yakın dönemde belirli bir aralık arasında seyretmesi bekleniyor.

Piyasadaki gelişmeler kapsamında da ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD merkezli IBM Corp., KPMG, Walmart Inc. ve Almanya merkezli Merck & Co.'yu, ülkede dağıtılan reçeteli ilaçlar ve aşıların tanımı ve takibine bir blockchain çözümü oluşturmak için seçti. Şirketlerden yapılan açıklamada söz konusu çözümün kalıcı bir kayıt oluşturma amacıyla üretileceği ve mevcut tedarik zinciri ve takip sistemlerine entegre edilebileceği belirtildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.32 artışla 8,228 dolara yükseldi ve 146 milyar 114 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 55.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,236 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 55'si düşerken, söz konusu düşüşe yüzde 52.77 ile 48'inci sıradaki Aurora öncülük etti.

Bitcoin'de görülen artışa rağmen piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde ise karışık bir seyir izlendi. En büyük 10'dan son 24 saatte yüzde 2.50, yüzde 3.17 ve yüzde 0.18 ile Bitcoin dışında sırasıyla yalnızca Bitcoin Cash, Bitcoin SV ve Tether yükseldi.

Altcoinlerdeki karışık seyre rağmen Bitcoin desteğiyle piyasa hacmi TSİ 00: 57'de 266 milyar doları gördükten sonra son 24 saatte 262 milyar 868 milyon dolara döndü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 64 milyar 784 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.32

5.Bitcoin Cash yüzde 2.50

8.Bitcoin SV yüzde 3.17

9.Tether yüzde 0.18 yükselirken

2.Ethereum yüzde 1.13

3.Ripple yüzde 0.88

4.Litecoin yüzde 3.88

6.EOS yüzde 1.47

7.Binance Coin yüzde 3.45

10.Stellar yüzde 0.99 düştü. (Grafik)

Kaynak: DHA