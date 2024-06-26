VanEck Ethereum ETF'si için devrim niteliğinde karar aldı

VanEck, Ethereum tabanlı yeni borsa yatırım fonu (ETF) lansmanında radikal bir yaklaşım sergileyerek başlangıçta herhangi bir ücret talep etmeyeceğini duyurdu. Bu strateji, şirketin kripto ETF pazarındaki rekabet gücünü artırarak daha fazla yatırımcı çekmeyi amaçlıyor.

VanEck Ethereum ETF'sine Başlangıçta Ücret Uygulamayacak

Dünyanın önde gelen yatırım şirketlerinden VanEck, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Ethereum tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) için başlangıçta ücret talep etmeyeceğini duyurdu.

Şirketin dijital varlıklar bölümü başkanı Matthew Sigel, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kripto ETF pazarında liderliği hedefliyoruz. Bu strateji kısa vadede maliyetli olabilir, ancak uzun vadede büyük hacimlerle dengeyi sağlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigel, açıklamasında merkezi olmayan finans (DeFi) ekosisteminin önemine de değindi. "DeFi hacmindeki artış, stratejimizin temel taşlarından biri olacak. Aynı zamanda, daha fazla yatırımcının Ethereum'un portföylerindeki rolünü yeniden değerlendirmesini umuyoruz." dedi.

Bu cesur hamle, VanEck'in Ethereum ürünü için Form 8-A başvurusunu tamamlamasından sonra geldi. Konu hakkında görüşlerini paylaşan deneyimli ETF analisti Eric Balchunas, "Bu form, uzun bir sürecin sadece bir parçası. Ancak önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), sekiz farklı spot Ethereum ETF'si için 19b-4 formlarını onaylamıştı. Bununla birlikte, bu ürünlerin borsada işlem görebilmesi için SEC'in kayıt beyannamelerini de yürürlüğe koyması gerekiyor.