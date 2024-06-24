Jump Crypto başkanından beklenmedik hamle

Üç yıl boyunca Jump Crypto'ya liderlik eden Kanav Kariya, şirketle yollarını ayırıyor. Görev süresi boyunca önemli başarılara imza atan Kariya, gelecekteki planlarını ve şirketten ayrılma nedenlerini açıkladı.

Jump Crypto'da Bir Dönem Sona Eriyor

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Jump Crypto'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirketin dümeninde üç yıldır bulunan Başkan Kanav Kariya, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kariya, bu önemli kararını popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden takipçileriyle paylaştı. Açıklamasında 24 Haziran tarihini Jump Crypto'daki son mesai günü olarak belirten Kariya, gelecek planlarına dair ipuçları da verdi.

Deneyimli yönetici, "Bundan sonraki süreçte, yakından ilgilendiğim portföy şirketlerine odaklanmayı sürdüreceğim. Aynı zamanda, geride bıraktığımız yoğun dönemi değerlendirme fırsatı yakalayacağım." ifadelerini kullandı. Kariya, kişisel hayatına da vurgu yaparak, "İhmal ettiğim dostluklarımı tazelemeyi ve okuma listemi eritmeyi hedefliyorum. Yeni bir maceraya atılmadan önce, ilham perimle buluşmayı sabırla bekleyeceğim." dedi.

Kariya'nın profesyonel geçmişine bakıldığında, Jump Crypto'daki kariyerinin 2021 öncesine uzandığı görülüyor. LinkedIn profiline göre Kariya, başkanlık görevinden önce şirkette Dijital Varlıklar için Stratejik Girişimler Direktörlüğü ve nicel araştırmacılık pozisyonlarında bulunmuştu.