JPMorgan Tarih Verdi: Ethereum ETF'leri O Tarihten İtibaren İşlem Görecek

JPMorgan'ın analistleri Ethereum ETF'lerinin işlem göreceği tarihi açıkladı. Analistlere göre yeni onaylanan spot Ethereum ETF'leri için biraz daha beklememiz gerekecek.

Kripto Para Birimleri ve 2024 ABD Başkanlık Seçimleri İlişkisi

JPMorgan'ın önde gelen analistleri, yakın zamanda onaylanan spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF), beklenenin aksine Kasım ayından çok daha önce işlem görmeye başlayabileceğini öngörüyor. Analist Kenneth Worthington, spot ETH ETF'lerinin erken ticarete başlamasını, 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde kripto para birimlerinin siyasi açıdan daha fazla önem kazanmasıyla ilişkilendiriyor.

Geçtiğimiz gün, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), aralarında Grayscale, Bitwise, BlackRock, VanEck, Ark 21Shares, Invesco, Fidelity ve Franklin'in de bulunduğu sekiz büyük finans kuruluşunun spot Ethereum ETF başvurularını onayladı. Ancak, bu fonların ticarete başlayabilmesi için gerekli olan S-1 kayıtlarının hala SEC onayını beklediği belirtiliyor. Piyasa uzmanları, S-1 onaylama işlemlerinin önümüzdeki birkaç hafta içinde başlamasını bekliyor.

JPMorgan analistlerine göre spot Ethereum ETF'lerinin onaylanmasında, fon ihraççılarının 19b-4 formlarındaki staking ile ilgili bölümleri çıkarmaları önemli bir rol oynadı.

JPMorgan analiz ekibi, fon ihraççılarının staking faaliyetlerinin bir yatırım sözleşmesi olup olmadığı ve dolayısıyla Howey testine tabi olup olmadığı konusunda belirsizliklerin sürdüğünü vurguluyor. 1946 yılında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından tanımlanan Howey testi, bir yatırımın menkul kıymet olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini belirlemek için kullanılıyor.

Analistler, staking ile ilgili tartışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu anda tartışmanın odak noktası, ihraççıların bu staking ödüllerini kendileri için saklayıp saklayamayacakları konusunda toplanıyor." ifadelerini kullandı.