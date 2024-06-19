İran CBDC pilot uygulaması için tarih verdi

İran Merkez Bankası, dijital ekonomiyi güçlendirmek amacıyla Kish Adası'nda dijital riyal pilot programını hayata geçirdi. Bu yeni sistem, bankalar arası anlaşma gerektirmeyerek ödeme süreçlerini basitleştiriyor ve güvenliği artırıyor.

Dijital Riyal ile Kish Adası'nda Ödeme Devrimi Başlıyor

İran, ülkenin finansal altyapısını modernize etme ve dijital ekonomiyi teşvik etme planları kapsamında, ulusal dijital para birimi "dijital riyal" için pilot bir uygulama başlatacağını duyurdu. İran Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre çok kısa süre içinde başlayacak olan bu deneme süreci, dijital riyalin mikro ödemelerde kullanımını test etmeyi amaçlıyor.

Pilot uygulama, ilk etapta İran'ın popüler turizm merkezlerinden biri olan Kish Adası'nda hayata geçirilecek. 21 Haziran'da, İran takvimine göre Tir ayının ilk gününde başlayacak olan bu süreçte, ada sakinleri ve ziyaretçileri dijital riyali günlük alışverişlerinde kullanma fırsatı bulacak. Kish Adası'nın bir serbest ticaret bölgesi olması ve her yıl milyonlarca turisti ağırlaması nedeniyle, dijital riyalin kullanımı için ideal bir test ortamı sunduğu düşünülüyor.

Dijital riyal, mevcut ödeme yöntemlerinden farklı olarak, alıcı ve satıcı arasında aracı olmadan doğrudan para transferi sağlayacak. Bu sayede, bankalar arası anlaşmalara gerek kalmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapılabilecek. İran Merkez Bankası, bu özelliğin özellikle küçük tutarlı işlemlerde büyük kolaylık sağlayacağını ve ülkenin ödeme altyapısını daha esnek ve istikrarlı hale getireceğini belirtiyor.

Dijital para biriminin ülke genelinde yaygınlaştırılması, İran'ın ekonomik hedefleri arasında yer alıyor. Merkez Bankası yetkilileri, dijital riyalin ülkedeki dijital dönüşümü hızlandıracağını ve geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alacağını öngörüyor.