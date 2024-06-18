Etiyopya dijital devrime hazırlanıyor CBDC hazırlıkları başladı

Etiyopya, ekonomik yapılanma sürecinde çığır açan bir adım olarak, Merkez Bankası dijital para birimi (CBDC) geliştirme yolunda ilerliyor. Ülkenin yasal ve finansal altyapısını çağdaşlaştırma çabası, yeni bildirilerle somutlaşmaya başladı. Bu yenilikçi adımlar, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekerek uluslararası finans arenalarında yeni fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

Etiyopya'nın Finansal Geleceği: CBDC'ler ile Yenilik Çağı

Etiyopya, ekonomik dönüşüm hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım attı. Ülkenin Merkez Bankası (NBE), dijital para birimlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik yasal altyapının oluşturulması amacıyla iki yeni bildiri yayımladı. Bu bildirilerde ayrıca tüketici haklarının korunması ve NBE'nin sermaye artırımına gidilmesi gibi konulara da yer verildi.

Merkez Bankası'nın attığı bu adımlar, hükümetin kapsamlı Yurtiçi Ekonomik Reform Gündemi'nin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yerel haber kaynaklarına göre hükümet Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) konusuna büyük ilgi gösteriyor ve Haziran ayında bu alanda somut çalışmalar başlatılması planlanıyor. NBE'nin Aralık ayına kadar Sınır Ötesi Ödeme Sistemi'ne entegre olmayı hedeflediği belirtiliyor ancak bu sistemin detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan bildiriler, Meclis gündemine alınmak üzere bekliyor. Bu bildirilerle birlikte, bankacılık sektörüne yabancı yatırımların önünün açılması, finansal yenilikler için düzenleyici bir ortam sağlanması ve sorunlu bankaların rehabilitasyonu gibi konularda da düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

Etiyopya, daha önce mobil ödeme hizmetlerinde devlet tekelini kaldırarak ekonomik liberalleşme yönünde cesur bir adım atmıştı. Şu anda ülke, büyük ölçekli devlet ödemelerinde Blockchain tabanlı dijital bir altyapıdan faydalanıyor.

Her ne kadar dijital para birimleri henüz yasal bir zemine oturmamış olsa da ülke genelinde onlarca kripto para madenciliği şirketi, uygun elektrik fiyatlarından yararlanarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bunun yanı sıra, ülkede Web3 tabanlı Fuse ödeme sisteminin de yakın zamanda hayata geçirilmesi gündemde.