Üye Girişi
Haberler

Dev kripto borsası 300 milyon dolarlık saldırı sonrasında toparlanma planını duyurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya merkezli kripto para borsası DMM Bitcoin, geçen hafta yaşanan siber saldırı sonucunda 300 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybetti. Şirket, DMM Group'un finansal desteği ile zararları telafi etme planını açıkladı. Saldırganlar, yetkisiz işlemler yoluyla toplam 4.502,9 BTC'yi (yaklaşık 306 milyon dolar) çaldı. DMM Bitcoin, çalınan miktarı yeniden satın almayı taahhüt etti.

Japonya merkezli kripto para borsası DMM Bitcoin, geçen hafta büyük bir siber saldırıya maruz kalarak 300 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybetmişti. Şirket, DMM Group'un finansal desteği ile zararları telafi etme planını açıkladı.

DMM Bitcoin Müşteri Memnuniyetini Korumak İçin Hızlı Aksiyon Alıyor

Japonya'nın önde gelen kripto para borsalarından DMM Bitcoin, geçtiğimiz günlerde maruz kaldığı ve yaklaşık 300 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalınmasına neden olan siber saldırının ardından, zararlarını nasıl karşılayacağına dair yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.

DMM Bitcoin yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında, saldırganların yetkisiz işlemler yoluyla toplam 4.502,9 BTC'yi (yaklaşık 306 milyon dolar) ele geçirdiği belirtildi. Şirket, müşterilerinin güvenini korumak ve mağduriyetlerini gidermek adına, çalınan miktarda Bitcoin'i yeniden satın almayı taahhüt etti.

Gün içinde Japonca olarak yayımlanan ve daha sonra İngilizce'ye tercüme edilen açıklamada, DMM Bitcoin'in ana şirketi DMM Group'un finansal desteğiyle bir fon oluşturma programı başlatıldığı duyuruldu. Açıklanan plana göre DMM Bitcoin 3 Haziran tarihi itibarıyla 5 milyar yen (32 milyon dolar) borç finansmanı sağladı ve 7 Haziran'da 48 milyar yen (307,6 milyon dolar) tutarında bir sermaye artırımı gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca, 10 Haziran'da 2 milyar yen (12,8 milyon dolar) değerinde ek bir sermaye benzeri finansman yapılacağı ve böylece toplam fon miktarının 352,4 milyon dolara ulaşacağı bildirildi.

DMM Bitcoin yetkilileri, müşterilerinin mağduriyetini en aza indirmek ve piyasadaki olası dalgalanmaları azaltmak için titiz bir şekilde Bitcoin satın almaya devam edeceklerini vurguladı. Şirket ayrıca, yaşanan aksaklıktan dolayı müşterilerinden özür diledi ve hack olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bir diğer yandan, Blockchain takip alanında faaliyet gösteren Elliptic şirketi, bu saldırıyı "tarihin en büyük sekizinci kripto para hırsızlığı" olarak nitelendirdi ve Kasım 2022'de FTX borsasına düzenlenen 477 milyon dolarlık saldırıdan bu yana görülen en büyük vaka olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Japonya Kripto Borsaları Kripto Yatırım Kripto Haberler

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

Çorum'da okul basan yabancı uyruklu veli, okul müdürünü zincirle darbetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum: Hukuk gereğini yaptı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 6 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Anthony Martial Galatasaray'a gelecek mi? Transferde son durum Fransa Lüksemburg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Lüksemburg hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İspanya Andorra maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya Andorra hazırlık maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? LGS Fen sorusu iptal mi 2024? İspanya Andorra maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İspanya Andorra maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title