Dev kripto borsası 300 milyon dolarlık saldırı sonrasında toparlanma planını duyurdu

Japonya merkezli kripto para borsası DMM Bitcoin, geçen hafta büyük bir siber saldırıya maruz kalarak 300 milyon dolar değerinde Bitcoin kaybetmişti. Şirket, DMM Group'un finansal desteği ile zararları telafi etme planını açıkladı.

DMM Bitcoin Müşteri Memnuniyetini Korumak İçin Hızlı Aksiyon Alıyor

Japonya'nın önde gelen kripto para borsalarından DMM Bitcoin, geçtiğimiz günlerde maruz kaldığı ve yaklaşık 300 milyon dolar değerinde Bitcoin'in çalınmasına neden olan siber saldırının ardından, zararlarını nasıl karşılayacağına dair yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.

DMM Bitcoin yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında, saldırganların yetkisiz işlemler yoluyla toplam 4.502,9 BTC'yi (yaklaşık 306 milyon dolar) ele geçirdiği belirtildi. Şirket, müşterilerinin güvenini korumak ve mağduriyetlerini gidermek adına, çalınan miktarda Bitcoin'i yeniden satın almayı taahhüt etti.

Gün içinde Japonca olarak yayımlanan ve daha sonra İngilizce'ye tercüme edilen açıklamada, DMM Bitcoin'in ana şirketi DMM Group'un finansal desteğiyle bir fon oluşturma programı başlatıldığı duyuruldu. Açıklanan plana göre DMM Bitcoin 3 Haziran tarihi itibarıyla 5 milyar yen (32 milyon dolar) borç finansmanı sağladı ve 7 Haziran'da 48 milyar yen (307,6 milyon dolar) tutarında bir sermaye artırımı gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Ayrıca, 10 Haziran'da 2 milyar yen (12,8 milyon dolar) değerinde ek bir sermaye benzeri finansman yapılacağı ve böylece toplam fon miktarının 352,4 milyon dolara ulaşacağı bildirildi.

DMM Bitcoin yetkilileri, müşterilerinin mağduriyetini en aza indirmek ve piyasadaki olası dalgalanmaları azaltmak için titiz bir şekilde Bitcoin satın almaya devam edeceklerini vurguladı. Şirket ayrıca, yaşanan aksaklıktan dolayı müşterilerinden özür diledi ve hack olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bir diğer yandan, Blockchain takip alanında faaliyet gösteren Elliptic şirketi, bu saldırıyı "tarihin en büyük sekizinci kripto para hırsızlığı" olarak nitelendirdi ve Kasım 2022'de FTX borsasına düzenlenen 477 milyon dolarlık saldırıdan bu yana görülen en büyük vaka olduğunu ifade etti.