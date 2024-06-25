Bitwise Ethereum ETF'lerine yoğun ilgi bekliyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) onayıyla yolda olan spot Ethereum ETF'leri, finans dünyasında büyük bir heyecan yaratıyor. Bitwise CIO'su Matt Hougan'ın analizlerine göre bu fonlar ilk 18 ay içinde 15 milyar dolarlık net giriş toplayabilir.

Ethereum ETF'lerinde Dev Giriş Tahmini Piyasaları Hareketlendiriyor

Kripto para piyasasında yeni bir dönem başlıyor. Uzmanlar, yakında piyasaya sürülecek olan spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) büyük ilgi göreceğini öngörüyor. Sektörün önde gelen isimlerinden Bitwise'ın Yatırım Direktörü Matt Hougan, bu fonların ilk bir buçuk yılda 15 milyar dolarlık net girişe ulaşabileceğini açıkladı.

ABD'nin finans düzenleyicisi SEC'in geçtiğimiz günlerde sekiz spot Ethereum ETF'i için gerekli belgeleri onaylaması, piyasalarda heyecan yarattı. BlackRock ve Fidelity gibi dev şirketlerin de aralarında bulunduğu bu fonların, önümüzdeki haftalarda işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Hougan, yaptığı değerlendirmede Bitcoin ve Ethereum'un piyasa değerlerini karşılaştırdı. Bitcoin'in 1,2 trilyon dolarlık değerine karşılık Ethereum'un 405 milyar dolarlık piyasa değeri, yatırımcıların tercihlerini de etkileyebilir. Uzmana göre bu oranlar yatırım dağılımına da yansıyacak ve Bitcoin yüzde 75, Ethereum ise yüzde 25'lik bir pay alacak.

Şu anda spot Bitcoin ETF'lerinde 50 milyar doları aşkın varlık yönetildiğini hatırlatan Hougan, bu rakamın gelecek yıl sonuna kadar en az iki katına çıkmasını bekliyor. Morgan Stanley ve Merrill Lynch gibi büyük yatırım kuruluşlarının bu ürünleri onaylamasıyla, piyasanın daha da genişleyeceği tahmin ediliyor.

Ethereum ETF'lerinin başlangıçta 100 milyon dolar civarında bir büyüklüğe sahip olması bekleniyor. Deneyimli yönetici Hougan, Grayscale Ethereum Trust'ın 10 milyar dolarlık varlığı da hesaba katıldığında, toplam büyüklüğün 18 ay içinde 25 milyar dolara ulaşabileceğini öne sürüyor.