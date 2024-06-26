Bitcoin ETF'lerinde rüzgar tersine döndü

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonları, son dönemdeki net çıkış eğilimini tersine çevirerek Salı günü 31 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Fidelity, Bitwise ve VanEck gibi önde gelen fonlar bu artışta öncü rol oynarken, bazı büyük fonlar ise sıfır akışla dikkat çekti.

Spot Bitcoin ETF'leri Yatırımcı Güvenini Yeniden Kazanıyor

Uzun süredir devam eden çıkış trendinin ardından, ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) nihayet olumlu bir gelişmeye sahne oldu. Salı günü gerçekleşen işlemlerde, toplam 11 fon 31 milyon dolarlık net girişle karşılaştı. Bu gelişme, son yedi iş gününde yaşanan sürekli çıkışların sonunu işaret ediyor.

Finans veri analiz şirketi SoSoValue'nin açıkladığı rakamlara göre en dikkat çekici performans Fidelity'nin FBTC fonundan geldi. FBTC, 49 milyon dolarlık net girişle zirvede yer alırken, onu 15 milyon dolarla Bitwise'ın BITB fonu takip etti. VanEck'in HODL fonu da 4 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Ancak tablo her fon için aynı derecede parlak değil. Grayscale'in GBTC fonu, 30,3 milyon dolarlık net çıkışla en ağır darbeyi alan fon oldu. Onu 6 milyon dolarlık çıkışla Ark Invest ve 21Shares'in ortak girişimi olan ARKB izledi.

Piyasanın en büyük oyuncusu konumundaki BlackRock'ın IBIT fonu ise ilginç bir tablo çizdi. 1,1 milyar dolarlık devasa işlem hacmine rağmen, fonun net bir giriş ya da çıkış kaydetmemesi dikkat çekti. Benzer bir durum Invesco, Galaxy Digital, Valkyrie ve Franklin Templeton gibi diğer fonlar için de geçerliydi.

Ocak ayından bu yana faaliyet gösteren 11 spot Bitcoin ETF'si, toplamda 14,42 milyar dolarlık net girişe ulaşmayı başardı. Bu rakam, yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.