Binance Labs cephesinden Zircuit'e yatırım hamlesi

Kripto borsası devi Binance, Ethereum Layer 2 çözümlerine odaklanan Zircuit şirketine stratejik bir yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırım, Zircuit'in yapay zeka destekli sıralayıcı düzeyinde güvenlik özelliklerini geliştirerek Blockchain teknolojisini yeni bir boyuta taşımayı amaçlıyor.

Binance ve Zircuit'ten Güvenli Blockchain İş Birliği

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance'in risk sermayesi kolu olan Binance Ventures, Ethereum ağının ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefleyen Zircuit projesine yatırım yaptığını açıkladı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklamada, bu stratejik yatırımın miktarı belirtilmezken, Zircuit'in teknolojik altyapısını güçlendirmesine ve ekosistemini genişletmesine önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Ethereum ekosistemine yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan Zircuit, ZK-rollup teknolojisini kullanan ve Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile tam uyumlu bir ölçeklendirme çözümü sunuyor. Proje, bu yönüyle ZKSync, Scroll ve Linea gibi diğer Layer-2 girişimlerine benzerlik gösteriyor. Zircuit'i farklı kılan en önemli özelliği, işlem güvenliğini sıralayıcı (sequencer) düzeyinde sağlaması olarak gösteriliyor.

Zircuit'in kurucu ortağı ve daha önce Quantstamp'ta üst düzey yöneticilik yapan Martin Derka, geliştirdikleri yapay zeka tabanlı güvenlik mekanizmasının, işlemlerin olası etkilerini analiz ederek zararlı olanları tespit ettiğini ve bunları blok zincirine yazılmadan önce engellediğini belirtti. Derka, "Amacımız, kötü niyetli saldırıları ve istismarları gerçekleşmeden önce yakalayıp bertaraf etmek. Böylece Zircuit ağı üzerinde faaliyet gösteren geliştiricilere ve son kullanıcılara çok daha güvenli bir ortam sunabileceğiz." dedi.

Binance Ventures'ın yanı sıra Pantera Capital ve Dragonfly gibi kripto para sektörünün önde gelen yatırım şirketlerinin de destek verdiği Zircuit, ana ağını bu yaz döneminde hayata geçirmeyi planlıyor. Projenin arkasındaki güçlü finansal destekle birlikte, sunduğu yenilikçi ve güvenlik odaklı çözümün, Ethereum ölçeklendirme yarışında öne çıkmasına yardımcı olacağı düşünülüyor.