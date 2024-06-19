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Alman devlet kurumundan dev Bitcoin transferi

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Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), bugün 425 milyon dolar değerinde büyük bir Bitcoin transferi yaptı. 2013 yılında bir film korsanlığı sitesi operatörlerinden ele geçirilen yaklaşık 50.000 Bitcoin'in önemli bir bölümü çeşitli kripto para borsalarına aktarıldı.

Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), bugün 425 milyon dolarlık büyük bir Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Bu kapsamlı hareket, çeşitli kripto borsalarına ve bazı önceki adreslere yönlendirilirken, sektördeki yatırımcılar ve analistler bu gelişmeyi yakından takip ediyor.

Alman Polisinin Kripto Hamlesi

Alman Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) tarafından 2013 yılında bir film korsanlığı sitesi operatörleri üzerinden ele geçirilen yaklaşık 50.000 Bitcoin'in, güncel piyasa değeri ile 425 milyon dolara tekabül eden önemli bir bölümünün çeşitli kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi.

Arkham isimli kripto para analiz şirketinin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu Bitcoin transferleri BKA'nın daha önceden kullandığı kripto para cüzdanları üzerinden gerçekleştirildi. Verilere göre ilk etapta 6.500 Bitcoin bir kripto para cüzdanına gönderilirken, bu miktarın bir kısmı daha sonra tekrar ilk gönderici adresine iade edildi.

Arkham CEO'su Miguel More tarafından yapılan değerlendirmede, BKA'nın toplamda 130 milyon dolar değerinde Bitcoin'i Kraken ve Bitstamp gibi popüler kripto para borsalarına aktardığı ve bunun yakın zamanda gerçekleşecek bir satış işlemine işaret ettiği belirtildi. Nitekim yapılan transferler sonucunda her iki borsaya da yaklaşık 32'şer milyon dolarlık Bitcoin yatırıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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