Üye Girişi
Haberler

ABD Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), son haftalarda ciddi sermaye çıkışları yaşadı. Toplamda 145 milyon dolarlık çıkış kaydedildi, en büyük kaybı 92 milyon dolarla Fidelity'nin FBTC fonu yaşadı. Bu durum, genellikle istihdam ve işsizlik verilerindeki belirsizlikler nedeniyle riskli varlıklardan kaçınan yatırımcıların davranışlarından etkilendi. .

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, son haftalarda önemli miktarda sermaye çıkışı yaşamaya devam ediyor. Toplam 145 milyon dolar çıkışın kaydedildiği bu hafta, Fidelity'nin FBTC fonu 92 milyon dolar kayıpla öne çıktı.

Spot Bitcoin ETF'leri Sert Rüzgarlarla Karşı Karşıya

ABD'de faaliyet gösteren spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), son haftalarda yaşanan yoğun çıkışların ardından bu hafta da benzer bir seyir izledi. SoSoValue'nun derlemesine göre Pazartesi günü itibarıyla 11 Bitcoin ETF'sinde toplam 145,83 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. En büyük kayıp, genelde yüksek girişlerle dikkat çeken Fidelity'nin FBTC'sinde yaşandı ve bu fon tek başına 92 milyon dolar kaybetti.

Ark Invest ve 21Shares ortaklığıyla yönetilen ARKB, 50 milyon dolarlık çıkışla bu trendi takip ederken; Grayscale'in GBTC'si ve VanEck'in HODL ETF'leri de her biri yaklaşık 4 milyon dolarlık çıkış kaydetti. Olumlu bir gelişme olarak, Bitwise'ın BITB'si, 3 milyon dolarlık mütevazı bir net giriş gördü.

SoSoValue'nun paylaştığı verilere göre, son çıkışlarla birlikte spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net girişleri 14,96 milyar dolar seviyesine geriledi. ABD'deki bu ETF'ler, özellikle istihdam ve işsizlik verilerindeki belirsizlikler sebebiyle riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimi gösteren yatırımcıların davranışlarından etkilendi.

Geçen hafta, yatırımcıların odağı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 aralığında sabit tutma kararına çevrilmişti. Fed'in 2024'te sadece bir kez faiz indirimi yapacağını açıklaması, özellikle sabit arz varlıklarını tercih eden yatırımcıları olumsuz etkiledi. CoinShares'in raporuna göre, FOMC toplantısının beklenenden daha "şahin" bir duruş sergilemesi, yatırımcıları daha ihtiyatlı olmaya yöneltti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

Kripto Para Kripto Yatırım Kripto Rehberi Kripto Haberler

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

 Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

Bakan Şimşek talimatı vermişti! Bayramın kaymağını yiyen sektörler incelendi, çok sayıda işletmeye ceza uygulandı

 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın

Bakmadan Geçme

Yurtiçi kargo bayramda açık mı? Yurtiçi kargo bayramda dağıtım yapıyor mu, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Bankalar hangi gün açılacak? Bankalar ne zaman, hangi tarihte mesaiye başlıyor? Bayramda bankalar kapalı mı, açık mı? House Of The Dragon hangi platformda? House Of The Dragon dizisi nerede, hangi platformda? Arda Güler İlk 11'de oynayacak mı? Arda Güler Türkiye - Gürcistan maçında var mı, kadroda mı? Turkcell bayramda açık mı? Turkcell bayileri bayramda kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Metro market bayramda açık mı? Metro market bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık? Trendyol Express bayramda çalışıyor mu? Trendyol Express bayramda açık mı, kapalı mı? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 18 Haziran Salı Survivor yeni bölüm! Döviz büroları bayramda açık mı? Döviz büroları kurban bayramında kapalı mı, açık mı? Kurban Bayramında yollar ücretsiz mi? Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara bedava mı? Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye - Gürcistan maçı nereden izlenir? Yalan dizisi hangi gün? Yalan dizisi hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Sansar Salvo tutuklandı mı? Ünlü rapçi Sansar Salvo neden cezaevine girdi, sebebi ne? Sansar Salvo neden hapse girdi? Bayram hangi gün bitiyor? Kurban Bayramı kaç gün sürecek, ayın kaçında, hangi tarihte bitecek? 22 Haziran hangi burç? 22 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Haziran tarihi hangi burç olur?
Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar

Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title