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Wall Street devi Franklin Templeton'dan kripto para atağı

Wall Street devi Franklin Templeton'dan kripto para atağı
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Küresel varlık yöneticisi Franklin Templeton, kripto varlık yöneticisi 250 Digital'i satın alarak Franklin Crypto adında yeni bir kripto bölümü kurdu. Yeni birim, kurumsal yatırımcılara aktif yönetilen kripto para stratejileri sunacak.

Şirket, nisanda duyurduğu 250 Digital satın almasını tamamladığını açıkladı. Anlaşmayla birlikte 250 Digital'in yatırım ekibi ve kripto para stratejileri, Franklin Crypto adlı yeni bölüme aktarıldı.

Yeni bölüm, 250 Digital'in eski yöneticileri Christopher Perkins ve Seth Ginns ile Franklin Templeton'ın dijital varlık yöneticisi Tony Pecore tarafından yönetilecek. Birim, eski 250 Digital ekibinin yatırım yetkinliğini şirketin küresel dağıtım ağıyla birleştirecek. Şirket, satın almanın mali koşullarını açıklamadı.

Satın alma, kripto yatırım şirketi CoinFund'ın bu yılın başında likit stratejiler birimini 250 Digital olarak ayırma kararının ardından geldi. Franklin Templeton, 35'ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 1,78 trilyon dolarlık varlık yönetiyor.

TOKENLAŞTIRILMIŞ VARLIKLAR BİR YILDA 2,5 MİLYARI AŞTI

Bu adım, Franklin Templeton'ın dijital varlık işini genişleten bir dizi hamlenin sonuncusu oldu. Şirket şubatta Binance ile yaptığı anlaşmada, kurumsal yatırımcıların tokenlaştırılmış para piyasası fonu paylarını kripto işlemlerinde teminat olarak kullanmasına olanak tanıdı. Martta ise Ondo Finance ile Blockchain ağlarında tokenlaştırılmış ETF'ler sunmak için ortaklık kurdu. Geçen hafta şirket, hisse temettülerini Bitcoin bağlantılı yatırımlara aktaran iki ETF için başvuruda bulundu.

Sektör verilerine göre Franklin Templeton'ın tokenlaştırılmış varlıkları son bir yılda üç kattan fazla büyüdü. Bu varlıklar yaklaşık 768 milyon dolardan 2,5 milyar doların üzerine çıktı. Daha geniş tokenlaştırılmış varlık piyasası da aynı dönemde hızla genişleyerek zincir üstü gerçek dünya varlıklarının değerini 11,8 milyar dolardan 32,2 milyar dolara taşıdı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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