USDT başarısı Tether'i altın devi yapmaya hazırlanıyor

USDT başarısı Tether'i altın devi yapmaya hazırlanıyor
Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, USDT kârlarıyla altın sektörüne büyük çaplı yatırım planlarını açıkladı. Tether CEO'su Paolo Ardoino'nun "istikrar vurgusu" yorumu dev planları doğruladı. Şirket madencilikten ticarete tüm altın zincirini hedeflerken emtia yöneticileri tepki gösterdi.

Kripto para dünyasının en büyük oyuncularından Tether, geleneksel finans dünyasına cesur bir adım atıyor. USDT stablecoini sayesinde milyarlarca dolar kâr elde eden şirketin altın sektörüne yoğun ilgi duyduğunu ortaya çıkardı.

Paolo Ardoino Planları Dolaylı Yoldan Doğruladı

Tether CEO'su Paolo Ardoino, X (eski adıyla Twitter) platformunda "istikrar vurgusu" yorumuyla dolaylı olarak doğruladı. Bu yaklaşım şirketin rezerv çeşitlendirme hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor.

Şirket halihazırda 7,66 tondan fazla altınla desteklenen yaklaşık 250.000 Tether Gold (XAU?) tokenı yönetiyor. Ayrıca Kanadalı değerli metal telif şirketi Elemental Altus Royalties Corp'un yüzde 33'lük hissesini satın almıştı.

Emtia sektörü temsilcileri Tether'in beklenmedik ilgisine şaşkınlıkla tepki verdi. Bir madencilik yöneticisi "Altını seviyorlar. Bir stratejileri olduğunu düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

Başka bir emtia yöneticisi durumu daha sert kelimelerle eleştirdi: "Şimdiye kadar uğraştığım en garip şirket." dedi. Bu tepkiler kripto dünyasının geleneksel endüstrilerle karşılaştığında yaşanan kültürel çatışmayı ortaya koyuyor.

Dikkat çekici şekilde altının spot fiyatı geçtiğimiz hafta 3.650 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme Tether'in yatırım zamanlamasını daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Serkan KÖSE
