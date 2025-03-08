Tutuklu kripto milyarderi SBF'nin son hatası pahalıya patladı

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Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried (SBF), cezaevi yetkilileri tarafından onaylanmamış Tucker Carlson ile yaptığı röportaj nedeniyle Brooklyn Metropolitan Detention Center'da hücre hapsine gönderildi. ABD Federal Cezaevleri Bürosu'nun temsilcisi, "Bu röportaj onaylanmadı." açıklamasını yaptı. 730.000'den fazla izlenmeye ulaşan röportaj sonrası SBF için Trump affı spekülasyonları artış gösterdi.

Ağustos 2023'ten beri Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center'da tutuklu bulunan Bankman-Fried'in izinsiz röportajı, cezaevi kurallarını ihlal etti. Durumdan haberdar edilen bir kişiye göre röportajın yayınlanmasının ardından SBF hücre hapsine gönderildi. Federal Cezaevleri Bürosu'nun mahkumlarla kimlerin iletişim kurabileceği ve bunu nasıl yapabilecekleri konusunda katı kuralları bulunuyor.

SBF İzinsiz Röportaj Yüzünden Tecrite Gönderildi

SBF'nin sağ siyasi yorumcusu Tucker Carlson ile izinsiz gerçekleştirdiği röportaj, kripto dünyasında yankı uyandırdı. 6 Mart'ta Carlson'ın YouTube kanalında yayınlanan görüşme, yayın anında 730.425 görüntülenmeye ulaştı.

Röportaj sırasında Bankman-Fried, kendisini bir suçlu olarak görmediğini ifade etti. Eski kripto milyarderi ABD'deki kripto düzenlemeleri hakkındaki düşüncelerini ve cezaevi hayatını da paylaştı.

Röportajın yayınlanmasının ardından, kripto topluluğunda Trump affı konusundaki spekülasyonlar artış gösterdi. Kripto tahmin platformu Polymarket'e göre röportaj sonrası SBF'nin affı olasılığı neredeyse iki katına çıktı.

Bu spekülasyonlar, Trump'ın göreve başladıktan sadece bir gün sonra, artık kullanılmayan karanlık ağ pazarı Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'e tam af tanımasıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Ulbricht, bu suçlardan dolayı 12 yıldır hapiste bulunuyordu.

Diğer yandan, Bankman-Fried'in avukatları Eylül 2024'te, yedi ağır suç ve 25 yıllık hapis cezası için itiraz başvurusunda bulundular. 102 sayfalık dilekçede, avukatlar eski FTX CEO'sunun "hiçbir zaman masum varsayılmadığını" ve savcıları, davaya bakan hakimi ve medyadaki muameleyi etkilediği iddia edilen incelemeye tabi tutulduğunu öne sürdüler.

Federal Cezaevleri Bürosu, mahkumların dış dünya ile iletişimlerini sıkı bir şekilde kontrol ediyor ve bu tür onaysız medya görüşmeleri ciddi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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