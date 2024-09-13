Tutuklu Binance yetkilisi için ABD devreye girdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da tutuklanan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın serbest bırakılması için yoğun çaba sarf ediyor. Kara para aklama suçlamasıyla yedi aydır tutuklu bulunan Gambaryan'ın sağlık durumu endişe verici boyutlara ulaştı. Olay, kripto para dünyasında yaşanan yasal zorlukları gözler önüne seriyor.

ABD'den Nijerya'ya Binance Ultimatomu

ABD hükümeti, Nijerya'da tutuklanan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın serbest bırakılması için tüm diplomatik kanalları kullanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD'nin Nijerya Büyükelçisi, Gambaryan'ın insani gerekçelerle serbest bırakılması için özel girişimlerde bulunuyor.

Eski ABD vergi müfettişi olan Eski ABD vergi müfettişi olan ve Binance'in uyum müdürü olarak görev yapan Tigran Gambaryan, şubat ayında Nijeryalı yetkililerin daveti üzerine ülkeye gitmişti. Ancak varışta, meslektaşı Nadeem Anjarwalla ile birlikte gözaltına alınan Gambaryan, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Başlangıçta vergi kaçakçılığı suçlaması da vardı ancak bu suçlama daha sonra düşürüldü.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir videoda Gambaryan'ın sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği görülüyor. Fıtık, sıtma ve zatürre gibi rahatsızlıklar yaşadığı bildirilen Gambaryan'ın, tutuklu bulunduğu süre boyunca tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığı iddia ediliyor.

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Nijerya yerel para biriminin değer kaybetmesine katkıda bulunmakla ve 26 milyar dolarlık yasa dışı sınır ötesi transferleri kolaylaştırmakla suçlanıyor. Binance CEO'su Richard Teng ise Gambaryan'ın serbest bırakılması çağrısında bulunarak, orta düzey bir çalışan olan Gambaryan'ın şirketin eylemlerinden sorumlu tutulmaması gerektiğini savunuyor.

ABD vatandaşı olan Gambaryan'ın avukatları, müvekkillerinin "haksız yere tutuklandığı" yönünde bir açıklama yapılması için ABD Dışişleri Bakanlığı'na baskı yapıyor. Öte yandan, ABD yetkilileri konuyu çözmek için Nijerya'nın cumhurbaşkanı, maliye bakanı, adalet bakanı ve ticaret bakanı ile temas halinde olduklarını bildiriyor.

Bu gelişmeler, kripto para sektöründeki uluslararası iş birliği ihtiyacını ve yasal belirsizlikleri bir kez daha gündeme taşıyor. Binance gibi küresel kripto para borsalarının faaliyet gösterdiği ülkelerdeki yasal statüleri de sorgulanıyor.

Gambaryan'ın tutukluluğu, kripto para dünyasındaki yasal belirsizliği ve uluslararası iş birliğinin önemini vurguluyor. Bu olay, ülkeler arasında kripto para konusunda daha fazla diyalog ve iş birliği ihtiyacını ortaya koyuyor.

Binance yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'daki tutukluluğu, kripto para dünyasındaki yasal zorlukları ve uluslararası iş birliğinin önemini gösteriyor. ABD'nin diplomatik müdahalesi, olayın çözümü için umut uyandırıyor.