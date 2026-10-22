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Trump'tan kripto dolandırıcılığına karşı mücadele mesajı

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Trump'tan kripto dolandırıcılığına karşı mücadele mesajı
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ABD Başkanı Donald Trump, yabancı dolandırıcılarla bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığın dondurulduğunu söyledi. Beyaz Saray'daki siber suç toplantısında, Amerikalıları hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen çalışmaları anlattı.

Trump, Amerikalıların 2025'te siber suçlar nedeniyle 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşadığını belirtti. Bu tutar, kripto dolandırıcılığının yanında kimliğe bürünme, fidye yazılımı ve dolandırıcılık merkezleri üzerinden yürütülen farklı suçları kapsıyor.

ABD DONDURULAN VARLIKLARI MAĞDURLARA İADE ETMEK İSTİYOR

Kripto varlıkların dondurulması, paranın mağdurlara geri ödendiği anlamına gelmiyor. ABD Adalet Bakanlığının dolandırıcılık merkezleriyle mücadele için oluşturduğu özel ekip, çalınan fonları geri kazanmayı ve mağdurlara iade etmeyi çalışmalarının hedefleri arasında gösteriyor.

Bakanlığın 15 Ekim'de güncellediği kayıt, ekibin bu suçlarla bağlantılı yaklaşık 938,5 milyon dolarlık kripto varlığı bloke ettiğini ortaya koyuyor. Trump ise son toplantıda yabancı dolandırıcılarla bağlantılı dondurulan varlıkların tutarını yaklaşık 1 milyar dolar olarak açıkladı.

2025'te kurulan ekip, Güneydoğu Asya'daki kripto yatırım dolandırıcılığı ağlarına odaklanıyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi ve Adalet Bakanlığının ilgili birimlerinin katıldığı çalışmalarda, suç ağlarının yöneticilerinin tespit edilmesi ve adalet önüne çıkarılması amaçlanıyor.

ABD MERKEZLİ İNTERNET ALTYAPISI DA İNCELENİYOR

Mücadele yalnızca para transferlerinin izlenmesiyle sınırlı kalmıyor. Adalet Bakanlığı, dolandırıcıların Amerikalılara ulaşmak için kullandığı ABD merkezli internet hizmetleri ve sosyal medya hesaplarının devre dışı bırakılması için şirketlerle çalıştığını belirtiyor. Kamboçya, Laos ve Myanmar'daki dolandırıcılık merkezleri soruşturmaların odak noktaları arasında bulunuyor.

Beyaz Saray'ın mart ayında açıkladığı başkanlık kararnamesi de sınır aşan suç örgütlerine karşı kurumlar arası koordinasyonun artırılmasını öngörüyordu. Kararname, dolandırıcılardan el konulan veya müsadere edilen paraların mağdurlara aktarılması için bir program oluşturulmasına ilişkin öneri hazırlanmasını istedi.

Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı bir olayda parasını kaybeden kişileri FBI'ın İnternet Suçları Şikâyet Merkezine başvurmaya yönlendiriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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