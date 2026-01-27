Tokenize altın piyasası hızla büyüyor

Spot altın fiyatlarının rekor seviyelere tırmanmasıyla birlikte tokenize altın sektörü hızla büyüyor. El Salvador merkezli ihraççı TG Commodities S.A. de C.V.'nin 31 Aralık tarihli denetim raporu, şirketin 520.089,350 saf troy ons LBMA Good Delivery standardında altın bulundurduğunu ortaya koydu. Bu miktar, dolaşımdaki 520.089,300 XAUT tokenini 1:1 oranında destekliyor. Altının toplam piyasa değeri, troy ons başına yaklaşık 4.320 dolar üzerinden 2,25 milyar dolar olarak hesaplandı.

TETHER'İN PAZAR PAYI DARALDI

Verilere göre XAUT'un pazar payı, yılbaşındaki yüzde 60 seviyesinden Ocak ayında yüzde 50'nin biraz üzerine geriledi. Tether Gold'un yaklaşık 2,6 milyar dolarlık piyasa değeri, toplamda 5,25 milyar dolara ulaşan tokenize altın piyasasının yarısından biraz fazlasına denk geliyor.

Denetim raporu IFRS tanıma ve ölçüm ilkelerini uygulayarak saklama kuruluşunun elindeki altının hem varlığını hem de adil değerini doğruladı. Denetim firması, değerlendirmenin yalnızca 31 Aralık 2025 tarihiyle sınırlı olduğunu ve bu tarihten önceki veya sonraki faaliyetleri kapsamadığını belirtti.

KURUMSAL ÖLÇEKTE BİRİKİM DEVAM EDİYOR

Toplam basılan arzın 409.200'den fazla tokenı piyasa katılımcılarına satılırken, yaklaşık 110.870 token satışa hazır durumda bekliyor. Dikkat çekici bir şekilde Tether Gold Investments, 2025'in dördüncü çeyreğinde yaklaşık 27 metrik ton altın pozisyonu ekledi. Bu hacim, aynı dönemde birçok merkez bankasının alımlarını geride bıraktı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tether Gold ile artık Tether Gold Yatırım Fonu'nu egemen altın sahipleriyle aynı ölçeğe taşıyoruz ve bu ciddi bir sorumluluk taşıyor." dedi. Ardoino, "XAUT, parasal sistemlere olan güvenin zayıfladığı ve hem kurumlar hem de bireyler tarafından baskı testine tabi tutulduğu bir dönemde belirsizliği ortadan kaldırmak için var." ifadelerini kullandı.