Tether ve Coinbase iş birliğiyle milyonlarca dolarlık kripto ağı çökertildi

Tether ve Coinbase iş birliğiyle milyonlarca dolarlık kripto ağı çökertildi
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Kripto para borsası Coinbase, ABD Gizli Servisi'nin 225 milyon dolarlık çalıntı kripto para operasyonunda kilit rol oynadı. Kaçakçılık grubuna ait USDT fonlarının izlenmesinde kritik destek sağlayan borsa, mağdurları belirledi. Operasyon ABD tarihinin en büyük kripto el koyma işlemi olarak kayıtlara geçti. Tether'in önleyici yaklaşımıyla fonlar güvence altına alındı.

Kripto para dünyasında güvenlik ve iş birliği konuları yeni bir boyut kazandı. Coinbase'in federal kurumlarla yaptığı iş birliği, Blockchain teknolojisinin şeffaflık özelliklerinin suç kovuşturmalarında nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Şirket, milyonlarca işlemi analiz ederek yasa dışı cüzdanlardan platform hesaplarına kadar olan para akışını haritaladı.

ABD Gizli Servisi Kripto Suçlarda Tarihi Operasyonu Tamamladı

Gizli Servis Özel Ajanı Shawn Bradstreet, operasyonun ABD Gizli Servisi tarihindeki en büyük kripto para el koyma işlemi olduğunu belirtti. Bradstreet, bu başarının kamu ve özel sektör iş birliğinin gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Coinbase ekip üyeleri, günlerce süren bir çaba yürüterek milyonlarca kripto para hareketini yasa dışı cüzdanlardan platformlarına gönderilere kadar izledi. Şirket ayrıca hesap faaliyetlerini analiz ederek mağdurları belirledi.

Tether, geçmişte USDT stablecoini ile ilgili güven sorunlarıyla karşılaşmasına rağmen bu operasyondaki önceden hazırlıklı yaklaşımıyla dikkat çekti. Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı, bugüne kadar yasa dışı faaliyetlere bağlı 2,7 milyar doların üzerinde USDT'yi dondurduğunu bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, bu soruşturmadaki yardımı için Tether'e teşekkür etti. Coinbase, kendilerini mağdur olarak gören herkesin FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne başvuru yapabileceğini belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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