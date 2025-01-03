Tether ve Bitfinex'te üst düzey yönetim değişikliği

Kripto para ekosisteminin önemli oyuncularından Tether ve Bitfinex'te üst düzey bir yönetim değişikliği gerçekleşti. Yıllardır şirketlerin hukuki operasyonlarını yöneten Stuart Hoegner'in emekliliğe ayrılmasıyla birlikte görevi devralan Michael Hilliard'ı, AB'nin yeni kripto düzenlemelerinin getirdiği zorlu bir süreç bekliyor.

Tether ve Bitfinex Genel Danışmanı Görevden Ayrıldı

Stuart Hoegner'in emekliliğe geçmesi, şirketin tarihinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. 2014 yılından bu yana Bitfinex'te görev yapan Hoegner, karmaşık düzenleyici ortamlarda şirkete liderlik etti.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Hoegner'in katkılarının paha biçilemez olduğunu belirtti. Ardoino aynı zamanda Michael Hilliard'ın liderliğinde şirketin hukuki operasyonlarının güçleneceğine ve yeni bir büyüme dönemine girileceğine olan inancını dile getirdi.

Bu yönetim değişikliği, AB'nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA'nın 30 Aralık'ta tam olarak yürürlüğe girmesiyle aynı zamana denk geliyor. MiCA, AB içindeki stablecoin ihraççıları için rezerv ve likidite gereklilikleri dahil olmak üzere daha sıkı kurallar getiriyor.