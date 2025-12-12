Haberler

Tether hisselerini tokenize etmeyi değerlendiriyor

Tether hisselerini tokenize etmeyi değerlendiriyor
Güncelleme:
Stablecoin devi Tether, 500 milyar dolarlık değerleme ile 20 milyar dolara varan hisse satışı sonrası pay senetlerini tokenize etme seçeneğini masaya yatırdı.

Dünyanın en büyük stablecoin şirketi Tether, planlanan hisse satışının ardından sermaye yapısını dijitalleştirmeyi gündemine aldı. Şirket yetkilileri, 500 milyar dolarlık değerleme hedefiyle 20 milyar dolara kadar fon toplama sürecini yürütürken yatırımcılara alternatif likidite kanalları sunmayı tartışıyor.

Yatırımcılar İçin Alternatif Çıkış Yolları Aranıyor

Sektör kaynaklarına göre Tether, ana yatırım turunda mevcut hissedarlara satış imkânı tanımayı planlamıyor. Bu durum söz konusu yatırımcıların halka arz gerçekleşene kadar farklı likidite seçeneklerine ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor. Şirket yöneticileri tokenize hisse senedi modeli dışında geleneksel geri alım mekanizmalarını da değerlendiriyor.

Tether'in Kasım 2024'te faaliyete geçirdiği Hadron adlı tokenizasyon platformu bu planların altyapısını oluşturabilir. Hadron kullanıcıların hisse senetleri, tahviller ve emtialar gibi varlıkları Blockchain tabanlı dijital temsillere dönüştürmesine olanak tanıyor. Şirketin henüz kesin bir karar almadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Dolaşımdaki değeri yaklaşık 186 milyar doları bulan USDT, küresel stablecoin pazarının tartışmasız lideri konumunda. Tether 2025 yılı için 15 milyar dolar civarında kâr öngörüsü açıklamıştı.

Öte yandan şirket, bir hissedarın hedeflenen değerlemenin çok altında kalan 280 milyar dolarlık fiyatla hisse satışı girişimini engellediğini duyurdu. Tether bu tür adımları "tedbirsiz ve sorumsuz" olarak nitelendirdi. Fon toplama sürecinde SoftBank ve Ark Invest gibi stratejik yatırımcılarla görüşmeler yürütüldüğü belirtiliyor.

Tokenize edilmiş hisse senedi piyasaları 2025'te ivme kazanmasına rağmen küresel piyasaların küçük bir dilimini oluşturmaya devam ediyor. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanında dolaşımdaki değer 18 milyar doları aşmış durumda.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
