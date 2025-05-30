Tether'den dudak uçuklatan Bitcoin ve altın rezervi

Las Vegas'taki Bitcoin 2025 konferansında yapılan açıklama, kripto sektöründeki en büyük hazine biriktirme stratejilerinden birini gözler önüne serdi. Tether'ın elinde tuttuğu Bitcoin varlığının toplam değeri 10 milyar doları aştığı belirtilirken, şirketin altın yatırımı da dikkat çekiyor. Bu strateji, stablecoin ihraççısının rezerv çeşitlendirme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Stablecoin Devi 100 Bin Bitcoin ve 50 Ton Altın Rezervini Duyurdu

Paolo Ardoino'nun gösterdiği verilerde yer alan bilgiler, Tether'ın kripto dünyasındaki konumunu bir kez daha pekiştirdi. Şirketin 2024 yılında elde ettiği 13 milyar dolarlık kar, tüm kripto endüstrisindeki en yüksek karlılık oranlarından birini temsil ediyor.

Tether'ın Bitcoin birikimine ilişkin açıklamalar, şirketin uzun vadeli strateji anlayışını ortaya koyuyor. 100 bin Bitcoin'lik rezerv, güncel piyasa değerleriyle 10 milyar doları aşan bir miktar oluşturuyor.

Şirketin altın yatırıma yönelik kararı, Bitcoin konferansındaki katılımcılar arasında tartışma konusu oldu. Ardoino, bu konuda açıklama yaparken "Altın kusurludur ama Bitcoin mükemmeldir." ifadelerini kullandı.

Tether'ın en son mali raporu 2025'in ilk çeyreği sonunda 7 milyar doları aşan Bitcoin yatırımı ve 6 milyar dolarlık fiziksel altın barlarını gösteriyor. Bu rakamlar, şirketin çeşitlendirilmiş rezerv stratejisinin boyutunu ortaya koyuyor.

Bitcoin'in fiyat performansı son dönemde 109 bin doları aşan rekor seviyelere ulaşırken, kurumsal yatırımcıların Bitcoin birikimi artmaya devam ediyor.