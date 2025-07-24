Tether ABD pazarı için stratejik planlarını netleştirdi

Tether ABD pazarı için stratejik planlarını netleştirdi
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin ABD kurumsal stablecoin pazarlarına girme planlarının ilerlemekte olduğunu açıkladı. Ardoino, önümüzdeki birkaç ay içinde bu konuda önemli duyuru yapılacağını belirtti. Bu gelişme, Trump'ın GENIUS Yasası'nı imzalamasından bir hafta sonra geldi.

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek için somut adımlar atıyor. Şirketin CEO'su Paolo Ardoino, ABD iç stratejilerini şekillendirme konusunda önemli mesafe kat ettiklerini ve kurumsal müşterilere yönelik özel bir stablecoin lansmanı planladıklarını açıkladı.

GENIUS Yasası Sonrası Tether ABD Pazarında Somut Adımlar Atıyor

Ardoino, "ABD iç stratejimizi oluşturma konusunda gelişme kaydettik." açıklamasında bulundu. Bu duyuru, Başkan Donald Trump'ın ABD'de stablecoinleri düzenlemek için GENIUS Yasası'nı kanunlaştırmasından bir haftadan kısa süre sonra geldi.

Nisan ayında Tether'ın CEO'su şirketin özellikle kurumsal müşterilere yönelik yeni ABD merkezli bir stablecoin başlatma planları olduğunu söylemişti. Tether'ın USDT'si, 162 milyar dolar toplam piyasa kapitalizasyonu ile dünyanın en büyük stablecoini konumunda bulunuyor.

Önerilen yeni stablecoin, daha hızlı uzlaşmalar arayan kurumlara yönelik olacak. Ardoino, Tether'ın firmanın ABD kurumsal pazarları için planlarıyla ilgili bir duyuru yapmayı planladığını söyledi.

ABD'de Tether, JPMorgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun ortak sahibi olduğu şirketler dahil olmak üzere daha geleneksel bankaların stablecoinlarını başlatma planları yapmasıyla artan rekabetle karşılaşması muhtemel.

Buna karşılık Ardoino, bu rakiplerin ABD'de kısa vadede Tether'dan daha iyi olabileceğini söyledi ancak Tether'ın avantajları olduğunu ekledi. "Bizim daha iyi teknolojimiz var. Bu pazarı başka herkesten çok daha iyi anlıyoruz." dedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia

10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
Şehit düşen orman işçisinin 'Maaş' mesajı kahretti

Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu yıldıza dev talip
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren'in babasından yürek yakan sözler

Şehit olan AKUT gönüllüsünün babasından yürek yakan sözler
title