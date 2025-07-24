Tether ABD pazarı için stratejik planlarını netleştirdi

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek için somut adımlar atıyor. Şirketin CEO'su Paolo Ardoino, ABD iç stratejilerini şekillendirme konusunda önemli mesafe kat ettiklerini ve kurumsal müşterilere yönelik özel bir stablecoin lansmanı planladıklarını açıkladı.

GENIUS Yasası Sonrası Tether ABD Pazarında Somut Adımlar Atıyor

Ardoino, "ABD iç stratejimizi oluşturma konusunda gelişme kaydettik." açıklamasında bulundu. Bu duyuru, Başkan Donald Trump'ın ABD'de stablecoinleri düzenlemek için GENIUS Yasası'nı kanunlaştırmasından bir haftadan kısa süre sonra geldi.

Nisan ayında Tether'ın CEO'su şirketin özellikle kurumsal müşterilere yönelik yeni ABD merkezli bir stablecoin başlatma planları olduğunu söylemişti. Tether'ın USDT'si, 162 milyar dolar toplam piyasa kapitalizasyonu ile dünyanın en büyük stablecoini konumunda bulunuyor.

Önerilen yeni stablecoin, daha hızlı uzlaşmalar arayan kurumlara yönelik olacak. Ardoino, Tether'ın firmanın ABD kurumsal pazarları için planlarıyla ilgili bir duyuru yapmayı planladığını söyledi.

ABD'de Tether, JPMorgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun ortak sahibi olduğu şirketler dahil olmak üzere daha geleneksel bankaların stablecoinlarını başlatma planları yapmasıyla artan rekabetle karşılaşması muhtemel.

Buna karşılık Ardoino, bu rakiplerin ABD'de kısa vadede Tether'dan daha iyi olabileceğini söyledi ancak Tether'ın avantajları olduğunu ekledi. "Bizim daha iyi teknolojimiz var. Bu pazarı başka herkesten çok daha iyi anlıyoruz." dedi.