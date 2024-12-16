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TapSwap (TAPS) coin nedir? TAPS Airdrop ne zaman, nasıl alınır?

TapSwap (TAPS) coin nedir? TAPS Airdrop ne zaman, nasıl alınır?
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TapSwap, TAPS token'ını Ocak 2025'te The Open Network (TON) üzerinde piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Token'ın bir de airdrop'u olacak. Peki, TapSwap (TAPS) coin nedir? TAPS Airdrop ne zaman, nasıl alınır? İşte detaylar...

TapSwap (TAPS) coin nedir?

TapSwap, TAPS token'ını Ocak 2025'te The Open Network (TON) üzerinde başlatacağını duyurdu. Bu lansmanla birlikte, oyunda aktif olan oyuncuları ödüllendirmeyi amaçlayan bir airdrop kampanyası da gerçekleştirilecek. TAPS token, TapSwap ekosisteminin merkezinde yer alacak ve sahiplerine turnuvalara katılım, staking ödülleri ve yönetişim gibi çeşitli ayrıcalıklar sunacak.

TAPS airdrop ne zaman, nasıl alınır?

Oyuncularınairdrop'tan yararlanabilmesi için cüzdanlarını bağlaması gerekiyor. Uygunluk kriteri, oyun içindeki genel aktiviteye dayanarak belirlenecek. Şubat ayında basit bir "tap-to-earn" oyun konseptiyle yola çıkan TapSwap, zamanla büyük bir dönüşüm geçirerek dünya çapında 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Ağustos ayında tanıtılan "Tappy Town" adlı şehir kurma modu, oyuncuların başarılarının TAPS airdrop'una hak kazanma şansını artırabileceği yeni bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Geliştiriciler, oyunun yetenek tabanlı bir platforma dönüşmesini planlıyor ve bu kapsamda rekabetçi turnuvaları hayata geçirmeyi hedefliyor. Böylece geleneksel "pay-to-win" modellerinden uzaklaşarak daha adil bir oyun ortamı yaratmayı amaçlıyorlar.

TAPS token'ının piyasaya sürüleceği The Open Network (TON), Telegram'ın kurucuları Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilmiş bir layer-1 blockchain ağı olarak biliniyor. Ancak, 2020 yılında yaşanan yasal zorluklar nedeniyle Telegram projeden çekildi ve TON, bağımsız geliştiricilerin liderliğinde yoluna devam etti.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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